Jordi Grimau, CB Sant Antoni: «Nos preparamos para esta final con énfasis en disfrutarla»

El Club Bàsquet Sant Antoni cambia de registro y deja aparcada este fin de semana la competición de Liga para centrarse única y exclusivamente en la Final de la Copa LEB Plata, una cita histórica para el club sanantoniense y para todo el baloncesto pitiuso, que se celebrará este sábado 12 de marzo, a partir de las 18.30 horas, sobre el parqué del Polideportivo Larrea en Amorebierta-Etxano (Vizcaya) frente al Teknei Bizkaia Zornotza.

En la entidad de Portmany ya han puesto en marcha el reloj de la cuenta atrás para la disputa del primer título oficial del año 2022 en las Competiciones FEB. Una competición que enfrenta a los dos primeros clasificados de las Conferencias Oeste y Este al término de la primera vuelta.

El Teknei Bizkaia Zornotza, que cuenta con la ventaja de jugar en casa, encara con optimismo esta final en la que espera hacerse con el cetro copero de la LEB Plata, aunque no lo va tener nada fácil, ya que enfrente tendrá a un CB Sant Antoni que visita la cancha del conjunto vasco con idéntico objetivo, en busca de un nuevo hito deportivo en su temporada de debut en la categoría.

«Estamos con la mentalidad de ir a disfrutar de un fin de semana que es histórico para nosotros y para el baloncesto de la isla», señala Jordi Grimau, director deportivo y jugador del conjunto sanantoniense, al tiempo que subraya de cara a la final de este sábado: «Nos estamos preparando para esta final con mucho énfasis en eso, en disfrutarla mucho, más allá del resultado, porque es algo que no sabemos cuándo se repetirá o si se va a volverá a repetir».

En este sentido, el escolta de la escuadra sanantoniense destaca que la formación que entrena Carles Flores afronta esta cita histórica «con ilusión» y «con motivación», bien dispuesta a darlo todo para tratar de conseguir la victoria.

«Vamos con muchas ganas y con mucha ilusión. Nos acompañan más de cien personas desde aquí, de la isla. Y creo que eso ya habla mucho de lo que tiene que ser esta final y de lo que debemos hacer. Lo vamos a disfrutar y lo vamos a celebrar. Si ganamos lo celebraremos mucho. Y si perdemos, pues lo celebraremos un poco menos. Pero seguiremos celebrando de todos modos que hemos sido uno de los dos mejores de la primera vuelta y que estamos haciendo las cosas bien», afirma Grimau, sin dejar pasar la ocasión para insistir: «Para nosotros es un premio a una muy buena primera vuelta, aunque celebrado con un poco de retraso por temas del covid, pero no deja de ser un premio».

Una temporada exitosa

En cuanto a las sensaciones con la que el equipo se planta en esta final, tras el sin sabor de perder en la Liga los dos últimos encuentros, el jugador barcelonés prefiere restarle importancia a lo sucedido.

«Eso no nos quita la ambición de ir a ganar. Los equipos de abajo están apretando mucho más ahora porque su margen de mejora, tras una mala primera vuelta, es mayor. A nosotros, que estuvimos compitiendo a muy buen nivel durante muchos meses, estar un mes parados y sin competir por el covid nos afectó. A partir de ahí nos ha costado un poquito volver a arrancar», argumenta Jordi Grimau, antes de recalcar: «Pienso que la lectura debe de enfocarse de forma positiva. No dejamos de estar luchando por estar entre el segundo y el cuarto, e incluso con opciones también de coger al primero. Y es en nuestro año de debut. No podemos dejar que dos malos resultados, o no ganar tanto como hemos estado ganando, nos haga pensar que esta temporada no está siendo un éxito».

En este sentido, el experimentado escolta del CB Santa Antoni declara que el grupo de Carles Flores está preparado para pelear por el triunfo en un encuentro que debe entenderse, sobre todo, como una fiesta deportiva.

«Someterlo todo a un resultado me parece que sería injusto. Y tampoco queremos la presión de que sea una obligación ganar esta final ni que una derrota nos lleve a pensar que ha sido un fracaso», manifiesta Grimau.

Un partido bonito de ver

Sea como sea, de lo que está seguro Jordi Grimau es de que la final de la Copa LEB Palta va a ser un duelo que no dejará a nadie indiferente.

«Es una cancha muy pequeñita, de unos 500 aficionados, con muy buen ambiente y muy cerquita de Bilbao. Creo que será un partido muy bonito de ver», adelanta el director deportivo y jugador de la entidad de Portmany, que muestra su entusiasmo y el todo su equipo de cara a la histórica cita del sábado: «Es un día histórico para todos nosotros. Creo que llevar el nombre de nuestro pueblo y de nuestra isla a un evento organizado por la Federación Española y de la magnitud de una final nacional de Copa es algo muy chulo y muy interesante para toda Eivissa.

El Teknei Bizkaia Zornotza, un rival con un perfil «muy parecido»

El Teknei Bizkaia Zornotza, rival del CB Sant Antoni en la Final de la Copa LEB Plata, es según detalla Jordi Grimau, un adversario «humilde, pero que hace muy bien las cosas».

«Es un rival con un perfil muy similar al nuestro, pero con más experiencia en estas Ligas. Tiene un perfil parecido en cuanto a que destaca por ser más un grupo, que por sus individualidades», matiza Grimau, que además apunta: «A nivel presupuestario no es de los más elevados, pero está rindiendo a un muy buen nivel».