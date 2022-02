Marc Tur se cuelga la plata en los 20 kilómetros y saca billete para Omán y Múnich

El marchador de Santa Eulària Marc Tur Picó conquistó ayer el subcampeonato de España de 20 kilómetros marcha en la competición nacional disputada en Navarra, donde el deportista de la Peña Deportiva obtuvo su mejor marca personal en la distancia con un tiempo de una hora, 21 minutos y 43 segundos. Además, con este registro Marc Tur consigue marca mínima para participar en el Campeonato del Mundo de Marcha de Omán (1h23’30’’), el 4 y 5 de marzo, y en el Campeonato de Europa de Múnich (1h22’10’’).

El marchador olímpico defendió durante la segunda mitad de la prueba la segunda posición por detrás del vencedor, Alberto Amezcua, quien alcanzó el título entrando en solitario en la línea de meta con un registro de 1h20’29’’. La tercera posición fue para Paul McGrath, quien llegó a meta a siete segundos del ibicenco.

La salida de la prueba masculina tuvo lugar a las 10:00 h, con un elenco de marchadores de máximo nivel que incluía al defensor del título Diego García Carrera, al subcampeón de 2021 Alberto Amezcua, a los olímpicos en 50 km Marc Tur (cuarto en Tokio) y Luis Manuel Corchete, y al campeón de Europa sub20 Paul McGrath entre los españoles; además del sueco Perseus Karlström, bronce mundial en Doha en 2019 y noveno en los Juegos de Tokio.

Desde el disparo de salida, Alberto Amezcua dio buena cuenta de sus intenciones en Pamplona para resarcirse a lo grande de la medalla de plata obtenida en Murcia en 2021. Ya en el primer kilómetro, el granadino se había escapado del grupo de favoritos con una ventaja de siete segundos, que iría ampliando poco a poco hasta hacerse irrecuperable.

De menos a más

El extremeño Iván Pajuelo no tardaría en adelantarse del grupo perseguidor para unirse a Amezcua en la cabeza de carrera, hasta que en el kilómetro 7 volvió a destacarse el granadino. En la segunda mitad de carrera, Amezcua amplió ligeramente su ventaja y ya nadie amenazó la conquista de su primer título de campeón de España absoluto, logrado con un tiempo de 1:20:29.

Por detrás, Marc Tur y Paul McGrath se distanciaban en puestos de podio, mientras que Diego García Carrera perdía posiciones antes del kilómetro 15 e Iván Pajuelo se retiraba poco después de la mitad de carrera.

El cuarto clasificado olímpico en 50 km Marc Tur se hizo con la medalla de plata con una marca personal de 1:21:36, la 16ª española de la historia.

Marc Tur: «Iba con ganas de hacer marca personal»

Marc Tur se mostró muy satisfecho con su actuación en Navarra. En declaraciones a Diario de Ibiza, explicó que se sintió «muy cómodo» y que ha comenzado «muy bien la temporada». «Iba con ganas de hacer marca personal, de hacer una buena competición de cara al Campeonato del Mundo por equipos en Omán donde haré los 35 kilómetros. Ha sido una carrera bastante lenta, excepto Amezcua. He tenido muy buenas sensaciones, al final he decidido arriesgar y tirar del grupo, me ha salido bien la jugada y he conseguido la medalla de plata y sobre todo la marca personal, que llevaba tiempo persiguiéndola», señaló.