Les fades també mediten

Tot va començar a Formentera. L’illa és, de fet, l’escenari on succeeix tot. Els seus paisatges, alguns ben reconeixibles, estan a totes les pàgines de ‘Lluvia y Zape en la isla mágica’. I és que Formentera és aquesta illa màgica, aquest lloc on la petita Lluvia i el seu gos, Zape, viuen les seues aventures. «Tot va sorgir durant el confinament», explica Lluvia Oneida, autora del llibre, tant de la història com de les il·lustracions. En aquell moment, vivia amb la seua família a Formentera on, a més de desenvolupar la seua vessant artística, treballava a l’Ajuntament. «Vàrem haver d’adoptar Zape, el gos del meu germà, que no se’n podia fer càrrec», recorda LLuvia. «De cop em vaig trobar que havia de passejar aquell gos tres cops al dia», comenta.

En aquell moment, els seus fills encara no tenien classe i, amb la gran, que es diu com ella, va començar a fer a casa una mena de taller d’escriptura creativa. Fins que un dia, la boixa li va començar a demanar a la seua mare que acabàs les històries. I així varen començar a reixir una sèrie d’aventures on la propia Lluvia petita i el recent adoptat Zape eren els protagonistes.

Passejos per Formentera

«Feia les històries de forma oral», recorda Lluvia mare. En aquell moment es va trobar amb què a la seua filla, que ara està diagnosticada com d’altes capacitats, li costava gestionar les emocions. Ella estava fent ioga i va pensar que podria ser una bona estratègia per ajudar-la en aquest aspecte. Això sí, sabia que havia de buscar una forma per què a la seua filla li resultàs fàcil i, sobretot, estimulant. «És que només tenia quatre anys», reflexiona. Així que va decidir aprofitar aquelles històries que anaven teixint entre les dos en aquells passejos per Formentera amb Zape per introduir el ioga i la meditació.

«Quan veia que ho necessitava, li preguntava ‘què faria una fada si estàs en la teua situació?’ I ella mateixa es posava a meditar», recorda Lluvia mare, que afirma que ara ja ni tan sols ha de fer-li aquesta pregunta a la seua filla. Ella mateixa sap quan ho necessita i s’hi posa.

La idea de publicar el llibre li va donar una amiga. I, vistos els resultats amb la seua filla, Lluvia va pensar que potser podria ajudar altres famílies. Així que es va posar a recopilar aquelles històries orals inventades entre les dos i a donar-lis un fil conductor per convertir-les en un conte. De les il·lustracions també se n’ha encarregat ella. En un primer moment va pensar que empraria aquarel·les, però finalment s’ha decantat per l’acrílic.

La seua intenció és publicar ‘Lluvia y Zape en la isla mágica’ a mitjans d’aquest any. Ha triat una editorial que fa coedicions, de manera que ha obert una recaptació a través de crowdfunding per aconseguir els sous que necessita per poder treure’l. «Si aconsegueixes l’objectiu que t’has marcat et donen els sous per al projecte i, si no, doncs tornen els diners a la que gent que ja ha comprat els exemplars», explica Lluvia Oneida, que ofereix diferents opcions als compradors (amb dedicatòria, packs per a llibreries i famílies, amb bosses de tela...). «Ajuda’m a fer realitat la publicació d’aquest llibre que és molt més que una histporia de fades», explica a la presentació del projecte, on explica que el que vol amb la publicació del conte és «ajudar entre tots als boixos i boixes que tinguin dificultats per gestionar les seues emocions».

Lluvia assegura que el conte és una eina «eficient» per ajudar els petits i destaca a la presentació que la història «de superació i coratge amb una moralitat contundent» està enmarcada «en els bellíssims paisatges de l’illa de Formentera». L’autora explica que és també una eina «de conscienciació mediambiental i, respecte a la part del ioga, detalla que es basa «en els coneixements dels iogasutres de Pantajali.

Els habitants de Formentera es trobaran, a més, altres sorpreses. I és que no només Lluvia i Zape són personatges reals. «Tots», assegura l’autora, són persones amb les que compartien la vida a Formentera, illa de la que varen haver de marxar fa un temps. Molts són amics i familiars de la protagonista. Fins i tot les fades i les altres figures màgiques que apareixen a les pàgines tenen el rostre de persones de carn i os.