Teresa Lanceta i els secrets de les catifes

Premi Nacional d’Arts Plàstiques 2023. És un dels darrers premis que ha guanyat Teresa Lanceta Aragonés, una de les protagonistes del mes de desembre del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), dedicat a les arts textils.

Nascuda a Barcelona, ha treballat diverses disciplines (textil, pintura, vídeo i escriptura) i ha investigat a fons l’art popular textil a Marroc així com la fiena de la dones a la indústria del tabac i la catiferia espanyola del segleXV. Fet, aquest darrer, que no resulta estrany, ja que es va llicenciar en Història Moderna i Contemporània a la Universitat de Barcelona i es va doctorar en Història de l’Art a la Complutense de Madrid.

No va ser fins els anys 70 que va començar la feina amb els teixits, moment en què va començar a considerar art el que tradicionalment es considerava artesania, el que la va portar a interessar-se per les dones teixidores. De fet, un dels seus primers projectes el va batejar com ‘La alfombra roja’ i es va poder veure al Museu Textil i de la Indumentària de Barcelona l’any 1989. Les seues obres s’han pogut veure també al Museo Reina Sofía i al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba), entre moltes altres sales d’exposicions i museus de diverses parts del món.

Ha exercit com a professora de la prestigiosa Escola Massana durant set anys i col·laborat amb un projecte sobre el Raval impulsat pel Macba.