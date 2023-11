Anni Albers, la reina del teixit de la Bauhaus

Nascuda com Annieliese Fleischmann, Anni Albers és una de les pioneres en l’art textil, motiu pel que és una de les protagonistes del mes dedicat a aquesta disciplina al calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. L’afició per l’art li ve des de ben petita. Provenia d’una família d’editors, el seu pare era un important fabricant de mobles i des de petita va rebre classes particulars d’art.

Amb 17 anys va començar a estudiar pintura i arquitectura a l’estudi de Martin Brandenburgen, a Berlín. No va ser una bona experiència, ja que la varen desanimal de seguir. Tot i això, es va graduar i més tard va intentar accedir a l’Escola Superior de Belles Arts, a Dresde. No va tenir èxit i per això va decidir matricular-se a l’Escola Textil de l’Escola Superior d’Art d’Hamburg. Tres anys més tard entrada a l’Escola de la Bauhaus de Weimar, on va estudiar amb Georg Muche i Johannes Itten. Tampoc li varen posar les coses fàcils, ja que les dones no podien accedir a algunes disciplines, de manera que no va poder entrar al taller de vidre i va triar teixit, on va demostrar ser una virtuosa.

Va seguir investigant en els teixits i va començar a viatjar abans de ser nomenada, l’any 1931, directora de l’àrea de teixits de l’escola, on va sustituir la seua primera mestra, convertint-se en una de les poques dones a càrrec d’un taller de la Bauhaus. Amb l’arribada del nazisme i el tancament de l’escola, ella i el seu marit varen exiliar-se als Estats Units, on va seguir treballant.