Miki Yamamoto, premiada mangaka

Poca informació sobre la seua vida personal es pot trobar sobre Miki Yamamoto, una de les protagonistes del mes de maig del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Federació Intersindical del sindicat STES), que enguany està dedicat a les dones que han destacat o destaquen a les arts visuals.

Dins de totes aquestes arts el mes que avui acaba es centra en el món del còmic, on aquesta japonesa que encara no ha complert els 40 anys és una de les artistes destacades de l’actualitat. Yamamoto va néixer a Toyama, al Japó, l’any 86. És mangaka (autora de còmic) i exerceix també de professora a la Universitat de Tsukuba, on va estudiar Belles Arts. I és que aquesta dona aborda el manga des d’una perspectiva especialment artística.

La seua primera obra publicada és ‘Bakudan ni Ribon’ (‘Un llaç al voltant d’una bomba’), publicat l’any 2011. Però va ser el seu segon llibre ‘Sunny Sunny Ann!’, que va veure la llum dos anys després, el que l’ha portat a la fama. D’aquesta obra les crítiques han dit que es tracta d’un cant a la llibertat. Especialment de les dones. «Dones que valoren la llibertat per damunt de tot i trien viure a la seua manera», va escriure la revista MondoSonoro. Precisament aquell mateix any va rebre el Premi Cultural Osamu Tezuka a la categoria d’autors nivelsUn any després va publicar també ‘How are you’.

Més recentment, l’any 2019, ha format part de la selecció oficial del Festival Internacional de Còmic d’Angoulême 2019.