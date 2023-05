María Medem, els colors de la solitud

‘Por culpa de una flor’. Aquest és el títol del projecte que més reconeixement ha donat a María Medem, una de les protagonistes del mes de maig, dedicat al còmic, del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), que enguany té com a tema central les dones al món de les arts visuals.

MARÍA MEDEM Época: 1994 País: Espanya (Sevilla) La seua primera obra publicada, ‘Cenit’, va aconseguir diversos premis: Millor Autor Revelació del Barcelona Còmic i també el premi de la ACDCòmic.

Medem, que inspira, a més, la il·lustració d’aquest mes, va néixer a Sevilla fa no arriba a trenta anys. Va estudiar Belles Arts i les seues primeres històries les va autopublicar. I a l’estranger. Això abans de començar a treballar amb l’editor neerlandès Terry Bleu. Molt colorista i delicat, no cal mirar molta estona les seues il·lustracions per adonar-se’n que entre els seus referents està l’omnipresent Moebius, però també altres artistes japonesos com Ikko Tanaka i Katsushika Hokusai. En les seues creacions la sevillana busca que qui s’endinsa en les seues il·lustracions es trobi descol·locat, estrany en els paisatges que planteja, on l’aigua és un element bàsic. És inevitable, davant els seus dibuixos, sentir la solitud i la frustració que intenta plasmar l’artista.

Ja amb la seua primera obra llarga publicada, ‘Cenit’, va aconseguir diversos premis: Millor Autor Revelació del Barcelona Còmic i també el premi de la ACDCòmic. A més de les seues pròpies obres, María Medem ha produït obres per a editors estrangers, entre els que destaca Fidèle editions, obres que s’han distribuït a Espanya.