Debra Zimmerman, veu de les dones al cinema

Com a freelance en la producció. Aquests varen ser els inicis en la indústria del cinema de Debra Zimmerman, una de les protagonistes del mes de desembre del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, un mes dedicat a les directores i programadores de festivals, crítiques de cinema i distribuïdores. Zimmerman promou i difon la feina de les dones cineastes i és una de les distribuïdores de continguts audiovisuals i cinema dirigit per dones més importants del món.

Nascuda a Nova York, a finals dels anys 70 va treballar com a passant de l’agrupació d’arts audiovisuals Women Make Movies, associació sense ànim de lucre que després la va contractar com a productora associada i editora de ‘Why women stay’, obra dirigida per Jacqueline Shortell-McSweeney. Durant una etapa va treballar en producció de forma independent. Una època que va acabar quan va començar a fer feina per a la Fundació Edna McConnell Clark com a assistent de Patricia Carry Stewart. L’any 1983 va ser nomenada directora executiva de Women Make Movies, càrrec amb què ha recorregut bona part del planeta impartint conferències i lliçons magistrals a festivals de cinema com el prestigiós Sundance o el de Toronto. Les seues xerrades, que protagonitza també a moltes universitats (tant nord-americanes com europees), solen centrar-se en les dones al món del cinema. També ha format part del jurat de festivals arreu del planeta, i ha ocupat la càtedra sobre estudis de la dona a dos universitats i ha participat a diferents llibres sobre cinema.