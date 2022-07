Emma Watson i l’esperit d’Hermione

És impossible separar l’actriu britànica (tot i que nascuda a França) Emma Watson del paper que li va donar la fama: Hermione Granger, la intel·ligentíssima companya d’aventures de Harry Potter. Watson, una de les protagonistes del calendari de 2022 ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES.

La passió per l’actuació la va descobrir quan tenia poc més de sis anys, quan va començar les seues classes de teatre i dansa mentre estudiava a l’escola a Oxford. Precisament va ser una de les seues professores qui la va posar en contacte amb els responsables de càsting de la nissaga de Harry Potter, que van quedar molt impactats amb la seguretat en ella mateixa que desprenia. La pròpia J. K. Rowling va tenir clar des del primer moment que Watson havia de ser Hermione. Durant els deu anys que va dedicar als rodatges de les pel·lícules la crítica va alabar la feina de Watson, que, a més, va rebre nombroses nominacions i premis per la seua interpretació de la bruixa.

EMMA WATSON Época: 1990 País: Britànica nascuda a França Diagnosticada amb hiperactivitat des de petita, és tot un cervellet. Tot i compaginar els estudis amb els rodatges les seues notes eren extraordinàries.

Mentre els seus companys tenien clar que volien dedicar la seua vida a l’actuació, ella va mostrar alguns dubtes. En més d’una entrevista va confessa que tenia molts altres interessos. Un d’ells, participar en un musical. Des del final de la nissaga de Harry Potter Watson, que és una gran aficionada a l’illa d’Ibiza, no ha deixat de treballar. Tant al cinema (’My week with Marilyn’, ‘Noah’, ‘Regression’, ‘Beauty and the Beast’, ‘Little Women’...) com per a firmes de moda, tant de luxe com de comerç just. En més d’una ocasió l’actriu ha destacat com la moda l’ha ajudat a trobar la seua identitat i a trobar-se a ella mateixa un cop deixat endarrera el paper d’Hermione Granger. En els darrers anys, Watson s’ha convertit en un dels referents feministes per a les noves generacions. Lluitadora per a la igualtat entre entre hòmens i dones, el 2014, va pronunciar un discurs a Nova York, davant l’assemblea de les Nacions Unides i com a ambaixadora de bona voluntat d’ONU Dones en què va defensar la igualtat política, econòmica i social entre els dos sexes i en el que va animar tant homes com dones a lluitar pel que va definir com «un moviment per la llibertat». Precisament per aquest motiu Watson és una de les protagonistes de l’agenda per la igualtat que ha editat aquest curs el Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives d’Ibiza.