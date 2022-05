María Trénor i la consciència feta cinema

En postproducció de vídeo i televisió, encarregant-se del grafisme electrònic. Així va començar la seua carrera laboral al món de la imatge la cineasta María Trénor, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES.

Es va llicenciar en Belles Arts per la Facultat de San Carlos de la Universitat Politècnica de València. ‘¿Con qué la lavaré’?, de 2003, va ser la seua primera peça d’animació com a directora, un homenatge als artistes homsexuals de culte que pren el títol d’una nadala popular de Llevant. Una obra que va rebre prop d’una quinzena de premis a festivals nacionals i internacionals: Festival de Cinema Independent de Lisboa, Medina del Campo, Animadrid, Cinema Jove, Berlín... A més, li obre les portes a participar a festivals com Sundance o Mèxic. L’èxit de rpemis i nominacions continua amb ‘Exlibris’, de 2009, un curt que parla dels llibres antics i les llibreries de vell.

MARÍA TRÉNOR Época: 1970 País: València Per fer ‘¿Dónde estabas tú?’, la cineasta va entrevistar una vintena de dones víctimes de violència masclista acompanyada d’una experta.

Professora de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València, va rebre una beca de l’Agència Espanyola de Cooperació i Desenvolupament del Ministeri d’Afers Exteriors per desenvolupar un projecte cinematogràfic a la Real Acadèmia d’Espanya a Roma. Ha emprat el cinema per sensibilitzar contra la violència masclista no només a Espanya, sinó també a Filipines i Moçambic. D’aquesta experiència va sortir el seu darrer treball, ‘¿Dónde estabas tú?’.