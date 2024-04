Bernat Joan narra una ‘Batalla olímpica’ entre Apolo y Dionisio

En el último libro de Bernat Joan, los dioses de la mitología griega Apolo y Dionisio se enfrentan en una especie de combate de boxeo (así se lo imaginaba el autor cuando empezó a escribir), pero sin violencia ni sangre. Se trata de un debate arbitrado por el filósofo Friedrich Nietzsche. La intención de esta pieza de teatro, ‘Batalla olímpica’ (Miquel Costa Editor), es hacer accesible a un público adolescente lo que, en palabras del escritor, es «la gran dialéctica del mundo clásico». Aquella que existe entre «la obra bien hecha, harmoniosa, equilibrada, ponderada, racional», representada por Apolo, y «el entusiasmo, la pasión, la lucha, lo más dionisíaco».

Cartel oficial de la presentación del libro 'Batalla olímpica', de Bernat Joan. / MIQUEL COSTA EDITOR

Una dialéctica «que continúa a día de hoy». El libro no pretende que el lector llegue a conclusiones concretas, sino invitar a la reflexión. Lo que tiene claro Bernat Joan es que cualquier persona, de una u otra forma, tiene algo de ambas partes. «Sin ambas vertientes, el mundo no habría evolucionado. Si no tuviésemos, por un lado, un pensamiento racional, cartesiano y ordenado, el mundo sería el caos; pero si no tuviésemos el entusiasmo, las ganas de hacer cosas y la energía, también». «Creo que en cualquier obra humana que valga un poco la pena, deben estar ambos elementos», añade.

Bernat Joan vehicula la contienda a través de ejemplos que, apunta, pueden ser de gran ayuda para los adolescentes que estudian griego, latín o cultura clásica a la hora de entender los contenidos de dichas materias. «Hago que Dionisio defienda determinadas obras de arte en arquitectura, pintura o música y que Apolo haga lo mismo con otras». A modo de ejemplo, en este libro Apolo defiende el Palacio de Schönbrunn frente a un Dionisio que apuesta por la Sagrada Familia. «Es algo muy ordenado y rectilíneo ante una obra de Gaudí con lugares que quieren representar una selva». Ambos enclaves simbolizan, en definitiva, «dos maneras de ver el arte». Utiliza otros casos como las virtudes de un jardín inglés frente a las de uno francés; ‘El Nacimiento de Venus’ de Botticelli frente a ‘El Jardín de las Delicias’ de Jheronimus Bosch en pintura; o ‘La Primavera’ de Vivaldi frente a ‘La Valquiria’ de Wagner en música.

Las «penas de Nietzsche»

El autor no se identifica con ninguno de los dos polos representados por Apolo y Dionisio, sino con «las penas de Nietzsche». El erudito también sufría esta pugna entre lo que representa Apolo y Dionisio «a la hora de establecer las líneas maestras de su filosofía». «Lo he leído mucho a lo largo de mi vida. Es un filósofo con el que he empatizado mucho, y como la mayoría de las cosas no tienen una solución fácil, siempre están ahí esos dos almas que batallan dentro de uno mismo. Normalmente, si escuchas a un tribunero defender soluciones fáciles para problemas difíciles, es que algo va mal», destaca Bernat Joan en conversación con este diario.

Libro para adolescentes y también para políticos

Preguntado por si esta lectura puede resultar útil también para la clase política, responde afirmativamente y formula la siguiente reflexión: «Si algo hizo evolucionar a la humanidad en la época clásica, y nos hizo ser un poco como somos ahora, fue que comenzó a haber individuos antidogmáticos, que creaban protoformas de democracia, que discutían en el fórum (...) Ahora tenemos una parte de la sociedad que no ha llegado al grado de madurez de aceptar que todo se puede discutir en el fórum o que debe haber una división de poderes».

Este texto teatral fue «una válvula de escape» para el autor mientras estaba inmerso en una ardua investigación sobre «la incidencia de la filosofía de Nietzsche en la literatura catalana y, más concretamente, en la etapa del Modernismo». Una obra que ya está «en la parrilla de salida», avanza Bernat Joan.

La Llibreria Mediterrània acoge el jueves 18 de abril la presentación de ‘Batalla Olímpica’. Será a las 20 horas a cargo de Carme Torres Chorat, profesora de latín jubilada.

