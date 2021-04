Helher Escribano: «Esta edición ha sido un reto, pero hay que luchar por una Ibiza cultural»

A la directora de Ibicine, Helher Escribano, se le saltaron las lágrimas ayer al relatar lo complicado que ha sido este año sacar adelante el festival y el gran esfuerzo que ha realizado todo su equipo para hacer posible que se celebrara presencialmente. «Ha sido todo un reto levantar esta edición, pero siempre hemos luchado por una Ibiza cultural y queríamos que, a pesar de las circunstancias, fuera presencial», subrayó durante la presentación del certamen, que se llevó a cabo en Platja d’en Bossa, en Nassau Beach Club Ibiza, patrocinador del evento. Tras las emocionadas palabras de Escribano, le llegó el turno al invitado estrella de esta cuarta edición, el actor, director y productor Paco León, que comenzó arrancando unas risas a los asistentes. «Creo que estas lágrimas de Helher, que pueden deberse también a que se está asfixiando con la doble mascarilla que lleva, son fruto de la emoción de estrenar algo que ha costado mucho, porque hacer un evento cultural presencial en estos momentos es muy difícil», señaló el intérprete.

Como recordó minutos antes Escribano, Paco León recibirá hoy en Can Ventosa el premio Astarté de Honor «por su trayectoria admirable, porque es camaleónico y porque es un maestro de la comedia, algo muy importante y necesario en los tiempos que corren». «Aunque estoy encantado de que me lo entreguen, este premio me lo creo a medias porque para mí estoy empezando, soy un recién llegado. Pero se agradece y aquí estoy para recogerlo y apoyar un festival como éste, del que tengo muy buenas referencias», afirmó León.

La directora del certamen explicó que debido a la pandemia en esta edición se ha reducido la duración de Ibicine, que a diferencia de otros años, se inaugurará esta tarde con la gala de entrega de premios, que se llevará a cabo en el auditorio de Can Ventosa a partir de las 18.30 horas. Antes, a las 17.30 horas, Paco León y otros invitados desfilarán por la alfombra roja desplegada en la calle Felipe II. Ambos eventos serán retransmitidos en directo por el canal de YouTube de IB3. La cómica y colaboradora de Buenafuente Eva Soriano será la encargada de entregar las 19 estatuillas a los trabajos cinematográficos galardonados. Durante el evento, adelantó la directora del festival, se sucederán varias actuaciones, entre ellas «las de Grison Beatbox, la Escuela de Cine de Ibiza, Gala Robles y el concierto de una orquesta que se ha formado con músicos de Ibiza y de Madrid».

A partir del domingo a las 19 horas y hasta el 1 de mayo se proyectarán en Can Ventosa los 43 cortometrajes y los tres largometrajes seleccionados. Escribano recordó que ésta es la primera edición en la que participan largos en el certamen, que dio comienzo ayer con en el estreno en el Cine Regio, en Sant Antoni, del documental ‘1971-2021. Una moda con denominación de origen’, dirigido y escrito por Escribano.

La semana de proyecciones en Ibiza concluirá el 2 de mayo a las 19.30 horas en Can Ventosa con la entrega del Astarté del Público. La creadora del festival recordó que esta edición el dinero recaudado con las entradas, que se pueden adquirir en la web del Ayuntamiento de Ibiza y en la de Ibicine, se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y al Centro de Protección Animal de sa Coma.

Pero el certamen no terminará aquí. El 29 y el 30 de mayo se llevarán a cabo en Santa Eulària las jornadas técnicas profesionales de Ibicine, como destacó la concejala de Cultura de este municipio, Marisol Ferrer. Tanto ella como el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Pep Tur, y el director insular de Cultura y Patrimonio del Consell de Ibiza, Miquel Costa, agradecieron en la presentación la valentía que ha demostrado el equipo de Ibicine, que se «la ha jugado» para que un certamen que «ya es un referente a nivel nacional» fuera presencial. Por su parte la edil de Turismo de Vila, Dessiré Ruiz, destacó la importancia de iniciativas culturales como este festival de cine para mostrar que Ibiza ofrece algo más que sol y playa.

Eva Soriano: «Mi sello de identidad es el caos, en él me siento tranquila y contenta»

La presentadora y cómica Eva Soriano será la maestra de ceremonias de la gala de premios

Eva Soriano, que esta tarde se encargará de entregar las 19 estatuillas a los largometrajes y cortometrajes galardonados en Ibicine, se mostró muy contenta de participar por segundo año en Ibicine. «Me ha sorprendido que hayan apostado de nuevo por mí con el caos que creé en la edición anterior. Intentaremos hacerlo igual de mal que la otra vez», bromeó. «Mi sello de identidad es el casos, en él me siento tranquila y contenta», subrayó. La presentadora, que ayer estuvo en la presentación de la cuarta edición de Ibicine, también habló de la sorpresa que se llevó al ver prácticamente desierta Platja d’en Bossa, donde suele veranear. «Me ha dado pena ver todo vacío», reconoció Soriano. Respecto a la situación del mundo de la comedia en estos tiempos señaló: «Nos ha tocado reinventarnos y lo hemos hecho bien. Hay que intentar crecer en la adversidad». En el evento estuvieron también dos miembros del jurado del festival, David Rodríguez, integrante de la junta directiva de la Academia de Cine y montador de sonido, y Fernando López Mirones, director de documentales sobre naturaleza. Ambos destacaron la gran calidad de los trabajos presentados y López Mirones calificó de «gran acierto» que Ibicine haya apostado en su fórmula «por mezclar documentales con largos de ficción».