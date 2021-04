Paco León: «Hacer humor ahora es difícil, pero es una oportunidad para tirar de ingenio»

Paco León (Sevilla, 1974) no ha parado estos meses. En octubre dio el salto a Hollywood con el rodaje de su primera película en inglés y en marzo estrenó la serie ‘Besos al aire’. Aprovechando un descanso entre proyectos, está en Eivissa para recibir el premio Astarté de Honor, que le otorga Ibicine.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando le dijeron que Ibicine le iba a otorgar el premio Astarté de Honor por su trayectoria?

Me encantó la idea de venir a Ibiza, me parecía una excusa perfecta para visitar la isla y para conocer este festival, del que ya me habían dado muy buenas referencias. El premio te lo crees a medias, porque yo no soy nada nostálgico ni de regodearme en lo conseguido. Estoy siempre mirando para delante, para lo que queda, pero también este tipo de premios son un acicate, te motivan para seguir enfrentándote a nuevos retos.

Con este galardón querían hacerle un homenaje como maestro de la comedia. ¿Se identifica con esa definición?

Ya tengo unos años y he hecho muchas cosas de comedia, es verdad. Aunque sea director, productor y guionista y haya hecho dramas, para mí lo esencial es que soy un cómico. Soy creativo e inquieto, me meto en jardines, pero mi base es la de actor cómico.

En estos tiempos da la impresión que hacer humor es más difícil que hace unos años, hay que ir con pies de plomo. ¿Comparte esta opinión?

Sí, pero creo que hay que tomárselo también como una oportunidad para ser más ingenioso, para ser como en momentos de censura, en los que se ha hecho un humor superinteligente. Es verdad que es más complicado porque hay mucha gente que se ofende y hay que ser muy cuidadoso con todo eso, pero también se están replanteando muchas cosas que son interesantes y hay que ser responsable con lo que se hace y también con el humor.

Hace unos meses viajó a Croacia para rodar el que es su primer proyecto en el extranjero, al lado de intérpretes como Nicolas Cage. ¿Qué tal ha sido la experiencia?

Ha sido todo muy loco, porque imagínate actuar en inglés con Nicolas Cage, una leyenda viva, y haciendo de malo malísimo... Me lo he pasado muy bien, ha sido una experiencia muy interesante y muy estresante también porque no es fácil actuar en un idioma que no controlas. Pedro Pascal, que es un actorazo, me ayudó muchísimo y me lo puso muy fácil.

¿En qué situación ve la cultura en esta época de pandemia?

The show must go on (el espectáculo debe continuar). Está todo el mundo sobreviviendo y haciendo lo que puede y como se puede, ahora con mascarillas, pues con mascarillas, ahora a la patita coja, pues a la patita coja, que hay que meterse varillas por la nariz, pues nada, PCRs para todos y así. Creo que todo esto pasará y nos habremos hecho fuertes en la dificultad.

Ha comentado en la presentación de Ibicine que tiene entre manos un nuevo proyecto cinematográfico. ¿Qué nos puede contar?

Es esta película voy a a trabajar como director, productor y guionista. La empezaremos a rodar a finales de verano. Es un proyecto muy diferente, muy nuevo y para mí supone un reto grande porque no tiene nada que ver con lo que he hecho antes.