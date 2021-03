David Marqués se sintió como pez en el agua escribiendo el guión de 'Interrail', el primer largometraje de Fer García-Ruiz, cuyo rodaje acaba de terminar hace una semana. El proyecto se lo propuso en 2019 Miguel Menéndez de Zubillaga, de Mono Films, una de las productoras de este filme junto a Sony Pictures International Productions y Amazon Prime Video.

«Querían hacer una película sobre la historia de unos amigos que hacen el Interrail con 40 años y me contrataron para escribir el guión», explica Marqués antes de reconocer que la idea perfectamente se podría haber fraguado en su cabeza. «La verdad es que dieron en el clavo porque ésta es mi especialidad: Todos mis protagonistas son tipos maduros que actúan como adolescentes descerebrados, solo hay que ver 'Aislados' o 'Desechos', es el tipo de personajes con el que me siento cómodo», comenta.

El cineasta ibicenco disfrutó mucho durante el proceso de escribir el guión, en el que invirtió aproximadamente un mes y medio. Para desarrollar la historia, explica, mantuvo largas conversaciones con los productores y con Fer García-Ruiz, un director «con mucha experiencia en el campo de la publicidad» y con un cortometraje, 'Como yo te amo', que estuvo nominado al Goya en 2018 y que ha ganado un buen número de premios internacionales.

La historia, que se fue perfilando en diferentes borradores, la protagonizan «primeras espadas del humor», Julián López, Arturo Valls y Ernesto Sevilla junto a Dafne Fernández y Ana Milán.

Marqués resume el guión en pocas palabras: «Imagínate tres descerebrados inmaduros de 40 y pico años haciendo cosas de adolescentes como peces fuera del agua. Se creen los amos del mundo y no tienen ni idea de nada». Todavía aporta algunos detalles más de la trama. Los tres protagonistas no inician el viaje en tren por Europa movidos por la amistad, sino por conveniencia. Un antiguo amigo, que acaba de morir, les ha prometido su herencia si retoman el 'Interrail' que en el año 2000 tuvieron que interrumpir y se llevan consigo sus cenizas.

El estallido de la crisis del coronavirus ha obligado a realizar algunos cambios en el guión y en el planteamiento del rodaje, que se ha llevado a cabo en siete semanas entre Madrid y Bilbao. Marqués detalla que «antes de empezar a rodar se modificaron situaciones y localizaciones», eso sí, aclara, la historia transcurre en época pre-coronavirus así que los personajes no lucen mascarillas ni hay rastro de gel hidroalcohólico. Marqués adelanta que está previsto que 'Interrail' se estrene en cines en verano de 2021.

El cineasta y guionista ibicenco reconoce, antes de acabar la entrevista, que él nunca ha hecho el Interrail y que se ha inspirado en los relatos que le ha contado el director de la película, que sí vivió la experiencia. «Suelo escribir de cosas de las que no tengo ni idea. He hecho pelis de boxeo y de baloncesto, como 'Campeones', y no sabía mucho del tema, pero me documento muy bien», comenta con humor Marqués.