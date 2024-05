Una sobrecarga al juntar una mesa de 12 holandeses causó el derrumbe del Medusa de Mallorca

La terraza del Medusa Beach Club de la Playa de Palma, donde el pasado jueves fallecieron cuatro personas y 16 resultaron heridas al derrumbarse, "no tenía licencia", ha precisado el alcalde de Palma Jaime Martinez este martes en rueda de prensa. Por este motivo toda su actividad estaba considerada "ilegal". En el momento del desastre había 21 personas en la misma. Al juntar una mesa para 12 jóvenes holandeses y después de aplicar mortero en la parte central, no así en la zona de inicio y del final, la estructura no pudo soportar el exceso de peso y se desplomó.

Jaime Martínez ha precisado en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Palma que la discoteca tenía licencia de bar musical y el otro inmueble superior tenía el permiso como restaurante. No ocurriá lo mismo con la terraza. "No tenía licencia y el informe de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) de 2023 dio un resultado desfavorable", ha recalcado el primer edil.

De hecho Martínez ha puntualizado que la propiedad del Medusa Beach Club "no había cursado ningua solicitud para ocuparla", en alusión a la terraza de dicho establecimiento.

"Si hay denucia, se actuará"

La secuencia del derrumbe, según ha explicado el jefe de Bombers de Palma Eder García, ha sido "una combinación de sobrepeso y sobrecarga, al haber en la terraza 21 personas". Este exceso de peso hio que "se punzonara el forjado por la partre inicial" y se desplomara.

El alcalde de Palma ha insistido en que "las leyes están para cumplirse" y el informe elaborado por los especialistas se remitirá a la Fiscalía y el Consistorio se personará como acusación. Respecto a las denuncias vecinales por la supuesta existencia de otros locales en mal estado en las proximidades del Medusa en la primera línea de la Playa de Palma, Jaime Martínez ha sido contundente: "Si hay denuncia, se actuará". En este sentido, al ser preguntado si se van a aumentar las inspecciones en la primera línea de la Playa de Palma , Martínez ha salido al paso. "El Ayuntamiento no puede tener un funcionario delante de cada local".