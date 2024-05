El alto cargo que calificó de satisfactorias las mascarillas fraudulentas defiende que dicho certificado "no tuvo trascendencia" para la trama Koldo

El que fuera subdirector de Compras y Logística en el Servicio de Salud durante la pandemia, Antonio Mascaró Crespí, ha defendido que el certificado que él mismo firmó calificando de "satisfactoria" y sin "ninguna incidencia" la remesa de mascarillas fraudulentas que llegaron a Baleares "no tuvo a efectos prácticos trascendencia" para que la trama Koldo pudiera hacer negocios con otras administraciones.

En este sentido, Mascaró ha argumentado durante la comisión de investigación celebrada esta mañana en el Parlament que dicho documento no avalaba a Soluciones de Gestión (empresa relacionada al exasesor de Ábalos) de cara a otros concursos públicos. "Es un certificado de solvencia que por si solo no les sirve de nada, necesitan muchos más certificados para presentarse a otros concursos", ha determinado el técnico.

Asimismo, Mascaró ha defendido que se trataba de un elemento puramente administrativo y que en ningún momento tenía intención de respaldar a la empresa. "Es un documento estándar, se firman centenares de este tipo durante un año. Se recibe la petición de la empresa para presentarse a otros concursos y se deriva al departamento de planificación de compras, que emite un certificado a partir del número de unidades servidas por ese proveedor y el importe de la compra", ha detallado el ex alto cargo.

Cuestionado sobre por qué motivo este escrito que descartaba el material no se entregó a Bruselas, Mascaró ha detallado que él no se encargaba de este tipo de cuestiones. Por otro lado, durante toda su intervención ha recalcado que el Govern del Pacto compró mascarillas KN95 de uso domiciliario y que en ningún momento se planteó que fueran destinadas a uso hospitalario.

Reclamación

No obstante, Mascaró argumenta que, con el informe del Ministerio de Trabajo, es necesario plantear una reclamación por que el material adquirido no se ajusta con la calidad solicitada, motivo por el cual hacen una comparativa de precios con las mascarillas quirúrgicas. Respecto a por qué no firmó la propuesta de inicio de resolución hasta el 6 de julio, fecha en la que Marga Prohens es investida presidenta, el que fuera director de Compras detalla que lo importante es que "se hizo dentro de plazo en tiempo y forma".