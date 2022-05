El vicepresidente Yllanes se va del pleno de la Ley Turística en protesta por no incluir la transición energética

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, no ha estado presente hoy en el debate sobre la Ley de Turismo en el Parlament. El motivo del plante no es casual. La ausencia del vicepresidente Yllanes ha sido a propósito y en señal de protesta, ya que la norma turística que se aprueba hoy no ha tenido en cuenta en toda su dimensión cuestiones importantes en cuento a transición energética. En Més también han advertido que falta por regular el todo incluido y rebajar la edad para computar como plaza turística.

La negativa del PSIB-PSOE a incluir en la nueva ley la exigencia de un 50% de energía renovable en los hoteles en un plazo de tres años, es el motivo de este gesto de protesta del vicepresidente podemita del Govern. Desde el departamento de Juan Pedro Yllanes indicaron que el vicepresidente considera que la ley que se aprueba hoy en su esencia es muy importante, pero también considera que a nivel de transición energética "se debería ser más valiente". Tampoco entiende como el principal sector económico no se compromete con el mayor desafío que tiene en estos momentos nuestra Comunidad como es la lucha contra el cambio climático. Una enmienda presentada por Podemos e impulsada desde la conselleria de Transición Energética que dirige Juan Pedro Yllanes fue rechazada en comisión por el PSOE y los grupos de la oposición. Pese a que la iniciativa de Podemos todavía se mantiene viva en el debate de hoy, no se aprobará por la negativa socialista. Neutralizar la contaminación de la Vía de Cintura durante un año La enmienda de Podemos apunta que si el sector turístico produjera, mediante autoconsumo con renovables, el 50% de su energía equivaldría a neutralizar toda la contaminación que emiten los coches que pasan por la vía de Cintura de Palma durante todo el año. Ello supone evitar la emisión de 100.000 toneladas de CO2 anuales. El objetivo era que los hoteles instalasen 200 megavatios mediante placas solares. Es una inversión de 180 millones de euros a nivel de Balears. Desde la conselleria de Transición Energética que gestiona Podemos, se ofrecen ayudas que cubrirían del 15% al 40% de la instalación. Desde el sector turístico no están muy por la labor de esta medida y de ahí surge el bloqueo a la enmienda del PSOE. Més per Mallorca Por su parte, Més per Mallorca también se ha congratulado de la nueva Ley de Turismo que se aprueba hoy y ha recordado que iniciativas como la moratoria de plazas o el decrecimiento son iniciativas suyas. No obstante, el coordinador de Més, Lluís Apesteguia, ha recordado que "quedan muchas cosas por resolver, como es el caso de regular el todo incluido y rebajar la edad para computar como plaza turística". En estos momentos no se computa como plaza hasta los 16 años, lo que permite con camas abatibles alojar a más gente en los hoteles. Hay que recordar que en 2020 se pasó de los 12 años a los 16 como medida para hacer frente a la crisis generada en el sector turístico por la pandemia de la covid-19.