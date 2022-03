Un estudio multiplica por tres las muertes por coronavirus en Baleares

Las 1.070 defunciones por covid comunicadas por la conselleria de Salud a finales del año pasado en realidad habrían sido 2.980, casi el triple, según las estimaciones del estudio realizado sobre 191 países por The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington y publicado el pasado 10 de marzo en la prestigiosa revista científica The Lancet.

En el conjunto del país, el estudio eleva la estimación de muertes en la pandemia a 162.000, cuando la cifras de fallecidos a 31 de diciembre era de 98.900, según las cifras que manejó el ministerio de Sanidad. Por regiones y en número absoluto de fallecidos, la mayor variación entre los decesos registrados y el exceso de muertes estimado en esta investigación se da en Canarias, con más del triple de muertes respecto a las registradas: eran 1.140 las que constaban el 31 de diciembre, pero la estimación de The Lancet las eleva a 3.700. Y tras Canarias le sigue Baleares, con casi el triple de muertes estimadas. La tercera mayor diferencia se produce en Andalucía, que registró oficialmente 11.800 muertes, pero el estudio estima que fueron más del doble, 24.000. A Melilla, Murcia, Galicia y Comunidad Valenciana se les atribuye en torno al doble de fallecidos que los que constan de manera oficial. Exceso de mortalidad del 0,3% Como se recordará, la presidenta del Govern, Francina Armengol, esgrimió frente a las críticas de sus antagonistas políticos la reducida mortalidad apreciada en el archipiélago durante la pandemia. Así, ante las críticas procedentes de su homóloga de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le reclamó menos restricciones y más políticas liberales en Baleares, la jefa del Ejecutivo Autónomo le recordó que «Baleares tuvo un exceso de mortalidad del 0,3% en 2020 frente al 37% de Madrid». Consecuencia, subrayó, de la apuesta de su Govern de «proteger la salud de sus ciudadanos por encima de todo». La investigación, considerada la primera realizada a nivel global, concluye que el impacto total de la pandemia «puede haber sido mucho mayor» en términos de vidas humanas que lo que indican los datos oficiales. Por países, el mayor número de exceso de muertes se dio en India con 4,1 millones, y EE UU y Rusia, con 1,1 millones ambos. Las tasas de exceso de mortalidad variaron «ampliamente» entre países y entre regiones, especialmente en el sur de Asia y en África subsahariana donde se dan las mayores diferencias entre lo que dicen los registros oficiales y las muertes reales. La estimación de la tasa de exceso de mortalidad en todo el mundo es de 120 muertes por cada 100.000 habitantes, frente a 39,2 que dijeron las cifras oficiales. Esa es la media global, pero el estudio contabiliza 21 países con una tasa de más de 300 muertes por la pandemia. En el mundo se contabilizan 194 países soberanos reconocidos por la ONU y los autores estudiaron 191. Para su investigación recogieron datos semanales o mensuales sobre muertes por todas las causas durante 2020 y 2021, y los compararon con datos de hasta 11 años antes, en 74 países y 266 provincias y regiones de estos países. Los datos los obtuvieron de fuentes oficiales de cada país, de estadísticas europeas y de bases de datos de mortalidad humana. Con toda esta información elaboraron modelos matemáticos para estimar el exceso de mortalidad durante la pandemia y también aplicaron estos modelos a los países de los que no tenían informes oficiales sobre muertes, un total de 17, por lo que los autores reconocen «limitaciones» a sus resultados. Falta de pruebas diagnósticas y malos registros Los investigadores creen que las grandes diferencias que han encontrado entre los datos oficiales y el exceso de muertes pueden deberse a la falta de pruebas diagnósticas y a problemas con el registro de muertes en muchos países. Y admiten que serán necesarias más investigaciones para conocer qué parte se debe al covid y cuántas a efectos indirectos de la pandemia, como la dificultad para acceder a atención médica, los retrasos en esa atención, incluso «el suicidio o el consumo de drogas debido a cambios de comportamiento», apuntan. «Los estudios de varios países, incluidos Suecia y los Países Bajos, sugieren que el coronavirus fue la causa directa de la mayoría del exceso de muertes, pero actualmente no tenemos suficiente evidencia para la mayoría de los lugares», admitió el doctor Haidong Wang, autor principal del estudio.