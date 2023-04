Varias asociaciones feministas se han concentrado este mediodía a las puertas del ministerio de Justicia para mostrar su rechazo a la gestación subrogada. Ataviadas como las mujeres de la famosa serie ‘El cuento de la Criada’ y bajo el lema "las mujeres no se alquilan, los bebés no se compran" han salido a la calle para exigir que no se permita la filiación en España de los niños nacidos por vientre de alquiler en el extranjero.