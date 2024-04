El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alabado este sábado la reacción del Pedro Sánchez tras la denuncia de su mujer, le ha trasladado su "empatía" y se ha puesto a disposición del presidente del Gobierno y de todo el partido para combatir las "calumnias" de la derecha.

Durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, reconvertido en un acto de apoyo a Sánchez tras la decisión de cancelar su agenda pública hasta el lunes para decidir si sigue como presidente del Gobierno, Page ha cerrado filas también contra el líder socialista a pesar de ser uno de sus principales críticos.

"Siempre he reaccionado con la determinación de no dejar una sola calumnia, una sola insidia, una sola mentira sin contestar. Hay que contestarlas, para contestar a todas las calumnias y esta campaña, vais a contar la dirección (del PSOE) y por supuesto Pedro con todo nuestro apoyo, con el mío particularmente, porque no se puede consentir", ha afirmado.