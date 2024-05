Amazon Games confirma la fundación de un gran estudio de desarrollo de juegos en Europa

Amazon Games sube la apuesta y refuerza su división de videojuegos con la fundación de un nuevo estudio de desarrollo interno en Bucarest (Rumanía). Al mando de esta nueva línea de producción se encuentra el veterano desarrollador de videojuegos, Cristian Pana, con más de 20 años de experiencia en editoriales de renombre.

Aunque Pana es un respetado personaje en la comunidad en todo lo relacionado con los videojuegos, su historia comienza muy lejos de la industria. “Mi trayectoria empezó como probador de juegos hace 20 años aquí, en Bucarest”, comenta. “Fue un cambio radical de mi carrera como contable certificado. Siempre he querido trabajar en videojuegos; como niño y adolescente, soñaba con tener un trabajo en el que pudiera ganarme la vida jugando. Ser probador de videojuegos era lo más parecido que podía imaginar. En cuanto tuve la oportunidad, me metí de cabeza en esta industria del entretenimiento tan maravillosa y cambiante y, desde entonces, he disfrutado cada día de mi carrera en el mundo del gaming”.

De Railroad Tycoon a The Division

A lo largo de su infancia, Cristian no dejó de jugar y dedicó todas las horas que tenía a su disposición a juegos como ‘Railroad Tycoon’, ‘Sonic the Hedgehog’ o ‘Super MarioBros’. Tras su época de probador, pasó 20 años en diversos puestos y disciplinas del desarrollo de juegos, como especialista de conformidad, responsable de proyectos, productor o productor ejecutivo, entre otros. Sus más de 20 años en Ubisoft le han permitido supervisar diversos aspectos del desarrollo de varios títulos AAA, como ‘Assassin’sCreed: Brotherhood’, ‘Driver SanFrancisco’, ‘Far Cry3’, ‘Splinter Cell Blacklist’, ‘The Crew’, o ‘Tom Clancy’s The Division’.

“Recuerdo muchos proyectos en diversas etapas de mi carrera, pero, si tuviera que elegir el juego del que más orgullo estoy, sería Tom Clancy's The Division”, dice Cristian. “Tras el lanzamiento de la primera entrega, me puse a los mandos de la marca y dirigí el desarrollo del contenido tras el lanzamiento de este juego, así como el comienzo de los planes para la secuela.” En referencia al videojuego, destaca que “‘The Division 2’ aún tiene fuerza, aunque hayan pasado cinco años de su lanzamiento, “estoy encantado con el resultado. Aún creo que es una de las mejores producciones en las que trabajamos”.

El secreto está en la plantilla

Cristian atribuye el éxito de estos títulos a haber trabajado con un equipo de colaboradores fantásticos, que es precisamente lo que pretende crear con el nuevo estudio de Amazon Games en Bucarest. “La característica más importante en mi equipo es que te apasionen los juegos y la industria”, explica. “Es una industria del entretenimiento interesante y dinámica con la que siempre tienes que estar al día. También busco gente con iniciativa, motivada, ambiciosa y que no esté satisfecha con el statu quo. Me gusta la gente responsable, que se responsabilice de su papel, esté orgullosa de lo que crea y, por último, pero no menos importante, que juegue a sus juegos”.