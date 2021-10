La saga de videojuegos 'Tomb Raider' celebra este año sus bodas de plata desde que una jovencísima Lara Croft aterrizara en PlayStation y PC en 1996. 25 años después, esta popular franquicia dará el salto por primera vez a Nintendo Switch, dispositivo en el que debutará con dos títulos en 2022.

'Lara Croft and the Guardian of Light' y 'Lara Croft and the Temple of Osiris' son los juegos que saldrán el próximo año, "en los que la acción y las aventuras tipo arcade se combinan con las señas de identidad de 'Tomb Raider', como la exploración, las plataformas y los puzles, con multijugador cooperativo, desarrollo de personajes y combates a toda velocidad", informa Square Enix en un comunicado.

Para conmemorar los 25 años esta franquicia con más de 20 títulos en el mercado y más 85 millones de copias vendidas en todo el mundo, tanto Square Enix como Crystal Dynamics y Eidos-Montréal han anunciado también importantes descuentos en muchos títulos y contenidos descargables en Steam, Humble Bundle, Green Man Gaming, GOG.com, Square Enix Store, Xbox Games Store y PlayStation Store.

Además, entre el 1 y el 14 de noviembre se ofrecerá 'Rise of the Tomb Raider' totalmente gratis para PC a todos los miembros suscritos a Prime Gaming, el servicio de videojuegos de suscripción de Amazon.

Asimismo, otra de las novedades anunciadas por Square Enix es que en 'Tomb Raider Reloaded', el juego que saldrá también el próximo año para dispositivos móviles (iOS y Android), los jugadores podrán elegir la voz de Keeley Hawes, que ha sido la encargada de doblar a Lara Kroft desde 2006, o la de las tres actrices que también lo hicieron originalmente como son Shelley Blond, Judith Gibbins y Jonell Elliot.

Por otra parte, Netflix y Legendary Television están trabajando en una nueva serie de anime de 'Tomb Raider', con Powerhouse Animation, el estudio que está detrás de éxitos como 'Castlevania', 'He-Man y los Masters del Universo' y 'Sangre de Zeus'.

La serie está ambientada tras los acontecimientos de la trilogía de videojuegos de supervivencia de 'Tomb Raider' ('Tomb Raider' de 2013, 'Rise of the Tomb Raider' de 2015 y 'Shadow of the Tomb Raider' de 2018), y tratará las nuevas peripecias de esta heroína que ha asumido el papel de la mítica saqueadora de tumbas en la que estaba destinada a convertirse. Y también en 2022 los seguidores de esta franquicia tendrán dos nuevas formas de vivir el juego en el mundo real.

Por un lado se está trabajando en 'Tomb Raider: The LIVE Experiencie', que tendrá lugar en Londres y dará a los fans la oportunidad de sumergirse de una manera muy real en el mundo de este videojuego; y también llegará 'The World of Lara Croft – 25 Years of Tomb Raider', una exposición creada por el museo Storyworld de Groningen, en los Países Bajos.