Internet es una de las grandes revoluciones del último siglo. Hoy en día no podríamos vivir sin él, pero hace unos años era lo más normal que alguien no dispusiera de una red de conexión. Sin embargo, sigue habiendo mucha gente que no se adapta al 100% ni conoce todas sus herramientas para sacarle el máximo potencial a sus dispositivos. Por ello, Javi Consuegra, un usuario de Twitter, ha recopilado en un hilo "las 10 mejores webs que me han salvado la vida":

WikiHow WikiHow es una web de consejos para realizar una tarea paso a paso. No tiene porqué ser sobre internet, puede ser algún aspecto sobre la vida cotidiana, como cómo lavar bien los platos. "Las mejores guías prácticas para hacer casi todo. Derramé vino en la alfombra nueva ¿Cómo lo arreglo? En wiki how existe el paso a paso para resolverlo". Internet archive Esta es la más completa biblioteca de internet: videos, libros, pdf, softwares, películas... "Créeme ¡la más completa!" Open Library "Soy de los que guardan hilos con recomendaciones de libros que pintan buenísimos, pero tampoco soy de los que compran muchos libros en formato físico. Si eres como yo, pues, ya no no hay excusas para leer esos libros para leerlos". Do it yourself Es una web que hará las tareas por nosotros. "Creo que esta es la página más completa de internet para hacer las cosas por nosotros mismos, obvio, en esos casos que no requieren un profesional". Supercook Esta es una página en la que tecleas los alimentos que tengas por casa y te elabora una receta para hacer, así de simple. "¿Te ha pillado la hora del almuerzo y no sabes qué cocinar ?Descuida la solución está en esta web... Ingresa los ingredientes que tengas disponibles y tendrás una receta al instante. En casa nos ha dado una buena mano". Read something great "Aunque el contenido está en inglés, hay muy buenos artículos que valen la pena ser traducidos". Typing Esta es una página ideal si quieres mejorar tu mecanografía. "Este es el mejor recurso para dominar la escritura táctil". I have no TV Esta es una web en la que puedes encontrar muchos programas de TV y muchísimos documentales. "Disfruto de ver un buen documental de vez en cuando, aquí hay algunos muy interesantes." Window swap "A menudo necesitamos cambiar un poco lo que vemos al pasar tantas horas frente al ordenador. Si necesito cambiar la perspectiva, sólo abro una nueva ventana y refresco ideas". Estas son 10 páginas web súper útiles que me han salvado la vida 👇 — Javi Consuegra⚡️ventas B2B (@jconsu) 26 de septiembre de 2022