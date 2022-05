«Formentera20 consolida un formato único en España»

Formentera20, el congreso especializado en el mundo de la creatividad, la comunicación y la cultura digital celebra esta tarde, en el Hotel Cala Saona, la primera jornada de una décima edición que se extenderá hasta el domingo gracias al impulso de su directora y creadora, Rosa Castells.

Diez años de cultura digital en Formentera. ¿Cómo lo logra?

Manteniendo desde el primer día la misma esencia sin perder de vista el objetivo de consolidar el congreso en el panorama de nuestro país.

¿Objetivo cumplido?

Sí, sin lugar a dudas. Esta décima de edición de Formentera20 sirve, entre otras cosas, para consolidar un formato único y disruptivo en España.

¿Qué lo hace tan especial?

Su formato reducido y la capacidad de adaptación a la evolución constante que sufre el mundo de la cultura digital. El Formentera20 de esta edición no tiene absolutamente nada que ver con el de la primera. Lo único que tienen en común es el talento y la esencia de la que hablaba antes.

¿Qué ha cambiado?

Formentera20 nació de una necesidad. Cuando llegaron las redes sociales a principios de los 2000, muchos periodistas necesitábamos formación de calidad y nadie sabía dónde la podíamos encontrar, por eso decidí crear Formentera20. En las primeras ediciones había más talleres que ponencias, la gente necesitaba practicar y entender muchas cosas antes de poder debatirlas.

¿Ahora ya se puede debatir?

Por supuesto. Ahora los asistentes ya no son alumnos, son grandes profesionales que vienen a escuchar cómo pueden sacar el máximo partido a la cultura digital.

En el cartel de esta edición hay ponentes de empresas como Twitter, Netflix, TikTok, Meta... ¿Cómo se les convence para viajar hasta Formentera?

Con años de experiencia y saber hacer. Generamos confianza y credibilidad entre los ponentes y acabamos tejiendo una relación que va más allá de lo profesional. Sabemos que podemos llamarlos y siempre responderán. Eso nos hace especiales y demuestra profesionalidad. Por eso vienen.

La cultura digital es muy amplia. ¿Cómo se eligen los temas a tratar en Formentera20?

Siempre hemos intentado ser útiles para los profesionales que asisten a las jornadas, por eso investigamos qué temas son los que generan más incertidumbre o curiosidad en el sector de la comunicación y la creatividad y cuando tenemos claro qué es lo que interesa, vamos a por el mejor ponente posible.

Prueba de ello son nombres como el del publicista Toni Segarra o el de María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de PRISA Audio.

Siempre he buscado la excelencia, por eso no descanso hasta lograr que el mejor experto sobre un campo en nuestro país sea el que venga a Formentera a explicarnos cómo trabaja y por qué.

Reunir en un mismo espacio a Twitter y a Meta, su competencia, no es habitual...

No, no lo es y, además, es una novedad. Nunca había pasado, pero lo más bonito es que no vienen aquí a hacerse competencia, vienen a compartir y eso, para mí, es lo que hace de Formentera20 un congreso tan especial. Esto no pasa en cualquier sitio, tú lo has dicho.

¿Veremos más ediciones después de esta?

Por supuesto. Espero que veamos muchas más y que, como hasta ahora, la siguiente sea mejor que la anterior porque para mí eso es fundamental para seguir creciendo. Y para ello también es importante saber decir que no.

Explíquese, por favor.

A lo largo de los años hemos tenido que decir que no en muchos aspectos. Por ejemplo, hemos dicho que no a ampliar el número de asistentes, porque el formato reducido permite una interacción que en otros congresos es impensable y también hemos dicho que no a profesionales que se ofrecen para ser ponentes. Sería fácil trabajar con cualquier experto, pero nosotros queremos siempre al mejor, a la excelencia.

¿Hay algo en esta edición que le haga especial ilusión?

Sí, la ponencia inaugural de esta tarde con el publicista Toni Segarra e Isabel Martínez, directora creativa de @isabelitavirtual. Estrenarán un formato inédito en Formentera20 en el que Segarra, en lugar de dar una ponencia, conversará de forma pausada con Isabel sobre grandes temas de la publicidad de estos últimos años. Creo que será un éxito.

Estas instalaciones del Hotel Cala Saona son especiales...

Siempre he pensado que es muy bucólico hablar de tecnología y cultura digital con empresas que tienen sus sedes en grandes capitales mientras vemos el mar y la puesta de sol. Aunque el año que viene pretendo tomar la isla entera, pero es un secreto.