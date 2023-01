Las grandes marcas de moda cada día dan pasos más allá para reinventarse, lo que no deja de convertirse en muchas ocasiones en una verdadera sorpresa para sus clientes. Ahora, que se acerca el día de Reyes, además, Zara no deja a un lado las celebraciones para sacar productos relacionados que atraigan a los amantes de estas fechas. En este establecimiento hace tiempo que no sólo se vende ropa. Poco a poco, el imperio de Amancio Ortega ha ido abriendo mercado hacia otros nichos, como el de la decoración. Ejemplo de ello es su renombrada marca, Zara Home.

Aunque muchas veces se busquen productos adaptados a cada estilo entre las rebajas, otras se echa un vistazo al catálogo completo para ver con qué puede sorprender la marca en cada nueva temporada. Con las fechas navideñas ya pasadas y en plena cuesta de enero, como es tradición, han dado comienzo las rebajas en Inditex. Eso sí, este año lo han hecho con un día de antelación al inicio del resto de años. Y es que Zara es una de las tiendas más extendidas por centros comerciales y calles concurridas. La tienda, perteneciente a Inditex, ofrece ahora una nueva opción para sus clientes desde su aplicación móvil: saber cuáles son los favoritos de sus consumidores. Durante la temporada de rebajas la aplicación y la web cuentan con un apartado específico para las prendas a descuento. Como ocurre siempre, hay algunos artículos que son más tendencia que otros y que además cuentan con un descuento para que su precio sea más bajo que normalmente. Actualmente algunos de los productos que más se están vendiendo son vestidos, jerseys, chalecos y pantalones, por este orden. Así lo indica la lista de tendencias de la aplicación, en el apartado de mujer. En cuanto a los vestidos, en primer lugar, un estampado de hilo metalizado en colores rosas que cuenta con un 44% de descuento. su precio actual es de 19,99 euros. Es una prenda corta, con escote de pico y manga corta. En segundo lugar, un vestido halter con lino en color negro por 25,99 euros -con un 25% de rebaja aplicada-. Le sigue un vestido estampado de flores largo con cuello redondo y por el mismo precio. En el caso de los jerseys de mujer, está el primero en tendencias una prenda de punto con lana y de rallas amarillas y blancas horizontales. Tiene un descuento del 33% y un precio de 19,99 euros. Un jersey edición limitada se une a los favoritos de los consumidores. Es tipo oversize, de color rosa, y tiene un precio de 39,99 euros -originalmente su coste era de 59,95 euros-. En la sección hombre los más buscados son: pantalones, cazadoras, sudaderas y camisas. Por 17,99 euros el primero en la lista es un chino tipo skinny en varios colores. En segundo lugar, un jogger tipo Slim fit en color crema por el mismo precio. En cuanto a las cazadoras, destaca una estilo biker efecto piel con un 33% de descuento, lo que sitúa su precio en los 39,99 euros.