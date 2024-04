Desnuda y silente: así es Bianca Censori, la nueva esposa de Kanye West

Es australiana, tiene 29 años y estudió Arquitectura. Estas son las coordenadas de Bianca Censori (Melbourne, 1995), la misteriosa nueva esposa de Kanye West, 18 años mayor, con quien se casó en diciembre de 2022, apenas 20 días después de que él firmase el divorcio con Kim Kardashian. Desde que trascendiera la relación, que se formalizó con una boda secreta en Palo Alto (California), el gran público quiso saber más de la joven, a la que el rapero habría conocido mientras trabajaba como diseñadora para una de sus empresas, la marca de ropa deportiva Yeezy. Pero Censori se mantiene alejada de sus redes sociales –Kanye West le habría ordenado cerrar todos sus perfiles– y no concede entrevistas. La envuelve el silencio, hasta el punto de que esta semana causó furor en Internet un antiguo vídeo suyo, grabado durante una reunión laboral de Zoom en 2022 en la que hablaba sobre su trabajo en Yeezy. Por fin se oía la voz de Censori, de la que llamaba la atención su marcado acento 'aussie'.

Tanta contención verbal contrasta con el escándalo que por lo general generan sus apariciones públicas. Mientras que Ye –ahora es su nombre legal– suele vestirse de negro y cubrirse la mayor parte del cuerpo (a veces incluso la cara), Bianca Censori exhibe su anatomía. En agosto, un enjambre de cámaras y móviles les fotografiaron así en Florencia, ella con unas mallas y un body color nude sobre el que sobresalían sus senos, de modo que parecía que iba desnuda. En septiembre, una compañía de barcos les vetó de por vida en Venecia, tras unas polémicas imágenes que mostraban a Kanye West, con el trasero al descubierto, en un taxi acuático y ella postrada de rodillas frente a él. En febrero, los atuendos de Censori escandalizaron durante la Semana de la Moda de París, con el cénit de un abrigo corto de piel y medias negras transparentes, sin ropa interior, que podría suponerle pena de hasta un año de prisión por exhibicionismo. No menos comentado fue su paso por la Semana de la Moda de Milán, donde lució un body de piel con los laterales totalmente abiertos que poco dejaba a la imaginación.

Queda la duda, dado que Bianca Censori no se pronuncia, de si esos atuendos son iniciativa suya o de Kanye West, que tiene la costumbre de elegir los vestidos a sus novias y hasta quiso mejorar los estilismos de Kim Kardashian. El músico, que sufre un trastorno bipolar, no pasa por un período plácido: su último álbum 'Vultures 1' tuvo un lanzamiento accidentado y su proceso de divorcio coincidió con el fin de su colaboración con Adidas, a causa de sus declaraciones racistas y antisemitas. Tras los llamativos estilismos de Bianca Censori se adivina una estrategia promocional de la pareja, que intenta rebasar el efecto Kardashian a fuerza de licra y escotes. Ambas mujeres guardan un asombroso parecido físico, que se mantuvo incluso cuando Censori prescindió de su melena oscura y se tiñó el pelo corto de rubio platino, un 'look' que Kim Kardashian también ha llevado.

Asimismo comparten su apego a la familia. Bianca Censori mantiene una excelente relación con sus hermanas, Alyssia y Angelina, que han desmentido los rumores de que su padre, Leo Censori, se oponía a la relación. El patriarca de los Censori tiene un oscuro pasado: en 1982 fue encarcelado por posesión de un arma de fuego y municiones. También su tío, Eris, es conocido como el Al Capone de Melbourne por sus supuestos vínculos con la mafia. Todo sirve para aportar color a ese lienzo en blanco que es Bianca Censori.

