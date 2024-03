Asarf deja la televisión para centrarse en su nuevo trabajo: la profesión lejos de las cámaras tras acabar sus estudios

Asraf Beno ha hablado de sus estudios. El marido de Isa Pantoja, finalista de 'GH DÚO' y también exconcursante de 'Supervivientes', ha explicado que tan solo le quedan tres meses para prepararse para sus exámenes y se ha propuesto aprobar sí o sí. El de Ceuta, de 28 años, lo está dando todo para conseguir ese aprobado y obtener su título.

"Solo me quedan tres meses para estudiar. A ver si le doy caña y apruebo", ha comentado Asraf Beno, que actualmente se encuentra estudiando Historia de España. Concretamente, el tema de Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Tal y como se ve en la imagen (donde parece estar haciendo un examen tipo test), el finalista de 'GH DÚO' y exconcursante de 'Supervivientes' se concentra con la persiana bajada y con una luz de ambiente de estilo neón.

Isa P también sigue estudiando

Isa Pantoja por fin tiene a toda su familia reunida. La colaboradora televisiva disfruta estos días de su marido Asraf y su hijo Alberto, que se han convertido en el combo perfecto para la hija de La Pantoja, significativamente separada de sus lazos sanguíneos.

Hace unas semanas, cuando Asraf participaba en Gran Hermano la hija de Isabel Pantoja intentaba demostrarle por todos los medios a su marido que le quiere y que le echa de menos: "Que te quiero, lo estás haciendo superbién, me siento super orgullosa de cómo eres, de la persona que tengo como marido, siguiendo tu corazón vas a llegar muy lejos en la vida".Sin olvidarse de la duda que le ha estado rondando la cabeza en todo este tiempo sobre un posible embarazo de Isa, Asraf ha podido salir de dudas: "No, no, pero no te preocupes que tenemos mucho tiempo. Estamos juntos en esto, cuando vuelvas" revelaba Isa.

Ahora, Isa P también ha compartido unas bonitas imágenes de sus stories en las que aparecen portadas de ella de niña en las revistas junto a Isabel Pantoja. El motivo es que Asraf las quiere guardar como recuerdo. ¿Supone también un acercamiento entre madre e hija?

Ahora que ha terminado Gran Hermano y que su prima, Anabel, es la Pantoja encargada de opinar en un relality como es Supervivientes, Asraf e Isa han vuelto a la rutina alejados de la televisión.

Isa P prosigue su labor como influencer y, según su perfil, se dedica a estudiar Derecho desde 2020, momento en el que se matriculó en la Universidad de Cádiz. No es la primera vez que Isa Pantoja decide volver a los estudios. En 2015 pasó una temporada en Londres, perfeccionando el inglés y con el objetivo de sacarse el título de profesora de esta lengua. Lamentablemente la ex concursante de 'Gran Hermano VIP', volvió a España sin el tan ansiado título.

En época de exámenes la colaboradora centra todos sus esfuerzos es su prioridad como estudiante, conectándose a plató desde casa para estar centrada en lo más importante para ella en estos momentos su carrera.