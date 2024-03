Marisa Jara revela su relación con uno de los actores más conocidos de Hollywood

Marisa Jara es modelo y actriz española. Empezó a trabajar como modelo siendo adolescente. Se ha hecho famosa por crear conciencia sobre el positivismo corporal entre las mujeres. Tuvo un desorden alimenticio, bulimia, y en 2017 publicó un libro, "La talla o la vida", relatando su experiencia. Ha estado casada con Chente Escribano y con Manuel Vittorio. Ahora se ha convertido en una referencia en las pasarelas de tallas grandes.

La mujer acudió al programa 'De viernes' para hablar de su carrera profesional pero al final lo que contó dejó a todo el mundo sorprendido.

Relató que cuando era más joven estuvo trabajando una temporada en Nueva York y que fue en esa ciudad donde conoció a uno de los actores más famosos de Hollywood: Leonardo di Caprio. Él tenía unos 20 años y ya estaba trabajando muchísimo en cine.

Según ha contado Marisa Jara en el programa de televisión tuvieron un romance que duró aproximadamente tres meses. Y aunque esta historia de amor no la había hecho nunca pública, mucha gente de su entorno sí que la conocía.

"Fue una etapa súper divertida, yo me lo pasé genial. Fue un romance muy bonito. Duró tres meses", reveló Marisa. Los colaboradores quisieron saber más detalles de este bombazo y no dudaron en hacer todo tipo de preguntas a la invitada. "Tengo que confesar algo. Es la única persona de habla inglesa con la que estoy, me gusta el hombre español porque yo me tengo que entender. Muchas veces no disfrutaba por esto. La comunicación y energía la necesito tener en español y me ponía muy nerviosa". Rompió ella y, ya en aquel momento, le había echado el ojo a Manu Tenorio.