Impactante confesión de Carlos Lozano: este es el tiempo que lleva sin acostarse con una mujer

Carlos Lozano está de vuelta. Tras su reciente reaparición en el programa '¡De Viernes!' hablando de cómo es su nueva vida alejado de la pequeña pantalla, el popular presentador se ha dejado ver por la Feria de Arte Contemporáneo más importante de nuestro país, ARCO, donde ha protagonizado un momento inolvidable al encontrarse cara a casa con un cuadro suyo de Pablo Pérez Mínguez que no veía hace más de 30 años.

Echando la vista atrás, el comunicador confiesa que "estoy encantado con mi pasado, he tenido una juventud tan apasionante y tan divertida, yo me he criado con artistas, pintores, con directores de cine... todo, con la movida madrileña. Me ha enriquecido mucho. Nunca reniego de mi pasado, me parece una pasada. Había más libertad que ahora y no nos escandalizábamos con nada".

"Pero ahora llevo una etapa... me he ido al campo, me pierdo a veces cuando me agobia la televisión o alguien me voy... ahora llevo una vida muy bucólica, muy bonita con mis ovejitas y gallinas, de vez en cuando también vengo a Madrid a darme mis fiestas. Yo sigo igual" asegura, revelando que no echa de menos su antigua vida porque está encantado con esta nueva etapa marcada por la tranquilidad.

Muy contento

Clave en su nueva vida, el orgullo que siente por su hija Luna, fruto de su relación con Mónica Hoyos, con la que como nos cuenta se lleva fenomenal. "A mi hija le queda un año de carrera y está con la Comunidad Europea trabajando. Ahora no me pierdo las noticias. Estoy muy contento con Luna. Es humilde, un pedazo de persona, muy maja y muy estudiosa. Viene de sus padres y claro que le interesa la tele, pero más adelante. Ella está centrada en su carrera" apunta.

Lo que no ve tan claro es que su 'niña' -que ya tiene 19 años- se eche novio. Y como advierte entre risas, "como sea un sin vergüenza le parto la cara, está más claro que el agua. Conmigo no se juega. Ella es muy especial, cuando ve a un chaval que no va bien por el camino del bien y que no le mola se lo carga y chao, otro".

Y ha sido al preguntarle por cómo está su corazón -ya que no se le conoce pareja desde su polémica ruptura con Miriam Saavedra- cuando Carlos ha hecho su confesión más impactante: "Estoy más solo que la una, ya llevo 3 años, seis meses, 40 días y 3 horas sin hacer el amor... sigo igual. Lo tengo calculado, pero me da igual". "El amor no se busca ni se espera, si no llega, que le den por culo al amor. Eso de esperar el amor* yo estoy muy feliz, todo llegará, lo que tenga que llegar, llegará, no me lo planteo. Ahora estoy bien. Todo mejora, como Julio Iglesias" asegura.