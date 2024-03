Ortega Cano toma una drástica decisión sobre Rocío Carrasco: "Se callará la boca"

Ortega Cano no es una persona que se esconda mucho de la prensa. Recientemente hablaba ante los periodistas de su nueva situación: va a ser abuelo.

El extorero se muestra muy orgulloso de sus hijos, Gloria Camila y José Fernando. Pudimos hablar con él y nos confesaba que estaba muy feliz por su hija y por todo lo que está consiguiendo en el mundo de la moda: "Sí, la verdad que sí, porque es una ilusión de mi gloria y bueno, es una niña extraordinaria en todos los sentidos".

Además, le notábamos algo emocionado porque durante todo el desfile se escucharon canciones de Rocío Jurado: "Sí, sin lugar a dudas ella estaba aquí, ella está aquí y bueno pues el día magnífico, la gente maravillosa y el lugar, este sitio es una belleza muy grande".

En cuanto a su hijo José Fernando, que tampoco se perdió la fiesta, el diestro nos comentaba que "estoy en eso muy contento porque está cambiando de forma abismal, trabajando y muy pendiente de que yo y todos seamos una piña", una buenísima noticia que toda la familia ya celebra, además de que su hijo será padre.

Además, nos confesó que quiere ser abuelo de nuevo, pero por parte de su hija Gloria, aunque considera que es un poco pronto todavía: "Sí, me gustaría, me gustaría. Pero bueno, ahora no es el momento. Gloria es todavía muy joven y yo creo que tiene muchas cosas por delante".

Ortega Cano y Rocío Carrasco

Quien ha aparecido ahora en un canal de YouTube es otro miembro del clan Jurado que hacía mucho tiempo que no se pronunciaba: Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado ha manifestado qué postura ha adoptado Ortega Cano con respecto a Rocío Carrasco. En este sentido, ha revelado que el Ortega Cano prefiere mantenerse alejado de todo tipo de polémicas, “sigue con su talante”.

Al sacar el nombre de Carrasco, Mohedano ha dado su punto de vista de lo que ella habrá pensado al ver las imágenes de toda la familia unida en el evento en el que Gloria Camila presentó su línea de ropa. Sus palabras exactas han sido estas: “A Rocío habrá muchas cosas que no le gusten y otras que se callará la boca, pero luego dirá que qué bien”.

“Pero ella esa etapa, la de querer volver a estar todos juntos, ya la ha pasado. Ella sabe que ha perdido totalmente el sitio aquí, con nosotros, con la familia”.

Es más, él ha sido especialmente duro afirmando que “ni los Ortega ni los Mohedano queremos oír hablar de ella. Ya han pasado muchas cosas y a mí me dolió mucho cuando ella pisó una foto mía en el suelo, además de tantísimas cosas. Lo hemos intentado todo y yo vivo bastante en paz, aunque siempre hay alguien que quiere joderte todo el día de una forma u otra”.