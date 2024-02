Michu, ex de José Fernando, sentencia a Gloria Camila: "Falsa y traicionera"

Las declaraciones de Gloria Camila defendiendo a José Fernando y asegurando que su hermano no le ha sido infiel a Michu -madre de su hija María del Rocío- con la joven con la que protagonizó la portada de la revista 'Diez minutos' hace varias semanas en actitud cariñosa y cómplice ya han tenido respuesta por parte de la gaditana.

Instistiendo en que la hija de Rocío Jurado es una "falsa" y que los Ortega Cano son unos "traicioneros", la joven ha revelado que su enfado no viene por la presunta infidelidad de José Fernando, con el que ha mantenido una relación repleta de altibajos y de idas y venidas desde 2013, sino porque Gloria Camila -y el resto de la familia se supone- la habrían obligado a continuar con su noviazgo por algún asunto relacionado con su hija, de 6 años.

"¡Traicioneros!"

"Todo lo que sabes es por mí, ¡traicioneros! Yo por la prensa!!! He querido dejar a tu hermano multitud de veces y no me habéis dejado salir de esa relación por no hacer las cosas de la niña legalmente" ha asegurado, insistiendo en que si les dice "traicioneros no es por una infidelidad". "Hay más cosas, soy madre. Falsa" ha añadido, arremetiendo contra Gloria Camila y dejando entrever que ha desenterrado el hacha de guerra contra la familia del torero y no está dispuesta a callarse más.

Unas palabras que nos han dejado con más dudas que antes: ¿Es cierto que los Ortega Cano no dejaron a Mixu romper su relación con José Fernando? ¿Por qué motivo? ¿A que cosas legales de su hija se refiere cuando afirma que Gloria Camila no le dejó salir de su relación? Por el momento la hermana de Rocío Carrasco guarda silencio, pero no dudamos que su reacción y su respuesta a la gaditana no tardará en llegar.