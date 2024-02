Así es Isabel Preysler sin filtros: esta es la impactante fotografía que se ha hecho viral

No hay duda de que Isabel Preysler es una de las mujeres mejor vestidas de España y sus looks siempre son copiados y comentados. Lleva toda su vida siendo un icono de estilo y sus elecciones para eventos y fiestas siempre roban todas las miradas y sirven de inspiración. A sus 72 años, la hemos visto atreverse con todo, desde abrigos de pelo, pitillos por dentro de las botas, vestidos con estampado de cebra o quizá, el más celebrado de todos, un vestido negro con transparencias.

Sin embargo, hace solo unos días, Isabel acudía a la boda de Sol Medina y Pedro Domínguez Majón en Sevilla donde volvía a ser el centro de las miradas al elegir un look que no pasó desapercibido: un vestido de color rosa palo de manga larga, escote recto y un efecto 'wrap' de la firma The 2ndSkin Co y que ella completaba con una banda o cinta ancha en el pelo a juego con el vestido, en el mismo color. Hasta ahí todo perfecto sino fuese por una foto que ha salido a la luz días después y que se ha hecho viral por lo que esconde detrás.

Isabel Preysler sin filtros: esta es la impactante fotografía que se ha hecho viral

Al parecer, en una de las revistas del corazón se publicaban las fotos de Isabel Preysler "retocadas", es decir, con filtros, mientras que en otra revista decidían hacerlo sin edición. Unas fotos que se hacían virales, ya que un periodista de 'Fiesta', Jorge Moreno, publicaba en su cuenta de Twitter, donde se apreciaba la diferencia abismal entre unas y otras y que ha dado lugar a infinidad de comentarios en las redes sociales sobre el exceso de retoque en las imágenes de la madre de Tamara Falcó.

"Isabel Preysler en 'Hola' vs Isabel Preysler en 'Diez Minutos'", escribía el redactor del programa presentado por Emma García en su cuenta personal. Y es que los usuarios de esta red social no tardaban en comentar las diferencias entre ambas fotos y en criticar el uso "desproporcionado de ellas".

Isabel Preysler en ‘Hola’ vs Isabel Preysler en ‘Diez Minutos’ pic.twitter.com/AZRcpTI4mH — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) June 8, 2023

De esta forma, Isabel Preysler vuelve a ser tendencia en las redes sociales, algo a lo que debe estar más que acostumbrada.