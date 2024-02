Risto Mejide presenta a su nueva novia: "Si ella decide contar..."

Risto Mejide no parece encontrar la calma en lo que a su vida sentimental se refiere. Al menos es lo que se puede deducir de lo publicado por la revista ¡Hola! Según la publicación especializada en temas del corazón, Risto Mejide estaría atravesando una nueva crisis en su relación con Natalia Almarcha, una farmacéutica valenciana con la que está protagonizando una relación de idas y venidas.

Tras una primera separación en la que ambos lo manifestaron por redes sociales, decidían darse una nueva oportunidad y retomar la relación. Sin embargo, no parece estar funcionando porque, a tenor de la revelación de ¡Hola!, el publicista y la joven no estarían en su mejor momento.

Al final, los rumores de crisis acabaron desembocando en ruptura, un fin de relación que parece haber sido solo temporal. Y es que según la revista Semana, ambos habrían decidido darse una enésima oportunidad.

Reconciliación a la vista

"Abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca", ha sido uno de los distintos dardos que Natalia Almarcha ha dirigido a Risto Mejide. Según se dijo en su momento el motivo principal de la ruptura fue el desgaste en la relación, también la distancia. Ella era la que siempre se desplazaba a Madrid para estar con su pareja y él parecía no tener interés por viajar a la tierra de su chica. El entorno de la farmacéutica confirmó que los desplazamientos de Mejide habían sido nulos durante un año de noviazgo.

Natalia Almarcha no ha dudado en utilizar su perfil en redes para pronunciarse en sus distintas rupturas con Risto Mejide. En la primera afirmó que vivíamos en un mundo con un "importante exceso de hipocresía. Un mundo en el que los valores del respeto y la fidelidad se han perdido completamente. Un mundo donde interesa mucho vender una vida por redes sociales, la cual, cuanto más discrepe de la realidad, mejor. Un mundo narcisista. Un mundo en el que buscamos el bien propio sin importarnos las víctimas que dejamos por el camino. Un mundo al que, gracias a Dios, no pertenezco".

La respuesta del presentador no se hizo esperar y dijo que en una ruptura sentimental siempre existían "dos versiones". No quiso entrar en terreno pantanoso y optó por recalcar que la verdad "si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos. Yo jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación. Y no porque me falten ganas o razones muchas veces, sino porque eso iría contra una persona que ha sido importante en mi vida ".

También subrayó entonces que toda mujer que había formado parte de su vida se merece su "respeto" y su "más sincera contención". Terminaba este comunicado haciendo hincapié en los siguientes detalles: "Si ella decide contaros su mitad de nuestra historia, será cosa suya. Pero yo, por ella y por mis hijos, por lo que puedan leer y ver en un futuro, guardaré silencio. Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga".