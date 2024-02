El día en el que Nuria Roca fue a terapia de pareja, rompió tabúes y su marido Juan del Val dijo que tenía más sexo que ella

Nuria Roca no es solo musa de tendencias de moda, televisiva multifuncional e instagrammer con más de medio millón de seguidores. Además, es uno de los pocos personajes públicos que nos ha hablado con inesperada sinceridad y en primera persona sobre cuestiones sexuales que, seguro, más de una hemos deseado comentar o curiosear en algún momento, pero no nos hemos atrevido. Los tabúes no valen para esta mujer que dejó boquiabierta a la audiencia cuando contó, con naturalidad, la relación poliamorosa y abierta que mantenía con su pareja, Juan del Val, y que constituía una de las claves del éxito de su relación ya que, en opinión de su marido, "la fidelidad es antinatural". "Aunque no es un día para hablar de ello", coincidían este jueves en 'El Hormiguero' ante la presencia de Tamara Falcó, que acaba de poner punto final a su relación con Íñigo Onieva tras filtrarse los vídeos de su infidelidad.

Pero hay otra declaración de la valenciana que las redes no olvidan. La colaboradora de Atresmedia también sorprendió al público desde el plató de Pablo Motos contando su experiencia de terapia de pareja, un tema que, en ese momento nos dimos cuenta, no suele aparecer en nuestras conversaciones. "Fui por probar", aseguró ante la sorpresa de Raphael, el invitado del programa, y el conductor del mismo.

Fue a probar

La razón por la que Nuria Roca decidió pasarse por la consulta del experto y convencer a su marido para que la acompañara parece algo infrecuente, pero no lo es: "Una amiga había ido y dije, voy a probar", explicó. "La primera pregunta que te hacen es por qué estáis ahí. Le dije que venía por probar y el terapeuta no se extrañó", subrayó.

Después de la visita, salió satisfecha. "Hay algún problema (…). Hay que reforzar algunas cosas pero salí medio contenta", insistió.

La televisiva reveló, además, algunos detalles de cómo había sido el proceso. Por ejemplo, cuál había sido uno de los momentos más incómodos: "Nos preguntó qué cambiarías de tu pareja. Era una tontería, pero Juan dijo: "Llevo seis años veraneando en un sitio que no me gusta mucho. Eso me tocó el alma", indicó antes de desvelar que era ella quien elegía el destino de vacaciones.

Uno de los episodios más hilarantes fue cuando Raphael le preguntó si también habían tratado cuestiones “verdes” y ella aclaró que sí, que también les habían preguntado por las relaciones sexuales, la frecuencia y la satisfacción. Lo curioso es que su marido y ella no coincidían en el número. "La conclusión: son las que son pero él se imagina más", resumió.

Para terminar, detalló "los deberes" que el experto les había puesto y que ella recomienda a cualquier pareja, da igual el tiempo que lleve: "Teníamos que poner en una hoja las cosas por las que estamos juntos, las cosas que te perderías si no estuviéramos con tu pareja” y de las que prescindirías. En su caso, pesaba más, afortunadamente, la primera lista.

Asimismo, preguntó a sus compañeros de plató qué dirían sus parejas que cambiarían de ellos. Mientras Raphael insinuó que su mujer desearía que trabajara menos, Pablo Motos relató que la suya, con quien lleva más de 25 años, le acusaba de ser "el peor compañero de series" posible. Al parecer, él después de ver uno o dos capítulos ya tiene suficiente y se retira, pero ella estaría "toda la vida" viendo capítulo tras capítulo. "Mi mujer me traiciona viendo series que sabe que me gustan pero pasa de mi culo", lamentó entre las risas del público.

En cuanto al look de Nuria Roca, acostumbrada a deslumbrarnos con looks perfectos como cuando lució en el plató de Antena 3 la falda chic para la vuelta al cole, brilló esta vez con un jersey joya negro con transparencias en los hombros y, sobre todo, una falda metalizada dorada perfecta para las fiestas. Ella misma ha indicado de qué firmas son las prendas que lleva. El jersey es de Liu Jo; la falda, de Beni Room y los botines oscuros de Sergio Rossi.

El programa finalizó con el compromiso de Nuria a volver a terapia para poder seguir contando al público del programa sus experiencias. Y con consejos que, al menos nosotras, nos hemos apuntado.