Gabriela Guillén, hundida: Un amigo de Bertín Osborne se niega a hacerle un gran favor

El culebrón entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén a raíz del hijo en común que han tenido recientemente no tiene fin, y no hay día que uno u otro hagan un movimiento que tense la aparentemente inexistente relación que hay entre ambos.

Bertín Osborne no quiere ejercer de padre

Bertín Osborne rompía su silencio tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. En una entrevista, el cantante dejaba claro que no tiene intención de ejercer de padre y que solo se limitará a "ayudar" si se confirma que el bebé es suyo. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", afirmaba en la portada de la revista ¡Hola!.

En el punto de mira por las informaciones que aseguran que recibió de Bertín Osborne transferencias por valor de casi 17.000 euros, y que compaginó al presentador con otro hombre -y de ahí que este dude sobre la paternidad de su hijo- Gabriela Guillén ha dado la cara en '¡De viernes!' y, además de lamentarse entre lágrimas que no entiende por qué el cantante cambió de la noche a la mañana, ha confirmado que ya ha presentado la demanda de paternidad para que se someta a las pruebas de ADN y demostrar que es el padre de su bebé.

El 'no' de un amigo a la petición de Gabriela

Esta 'guerra' que se ha instalado entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén a través de los medios de comunicación ha tenido un nuevo capítulo. La revista Lecturas publica en exclusiva un reportaje en el que se ven unas fotos donde Gabriela Guillén presenta a su hijo a los amigos de Bertín Osborne. Entre ellos, José Luis López 'Turronero'. El extraño momento que captaron las cámaras ocurrió cuando Gabriela salió de la tienda El Capote, en la que una gran imagen de Bertín preside el escaparate. La foto es, cuanto menos, llamativa, teniendo en cuenta que el cantante aún no ha querido conocer a su último hijo.

La publicación también añade un detalle sobre el encuentro que mantuvieron Gabriela Guillén, su bebé de mes y medio y allegados a Bertín Osborne. Uno de los amigos del cantante que conoció al pequeñín fue José Luis López 'El Turronero'. El empresario es uno de los mejores amigos de Bertín y al mismo tiempo mantiene una muy buena relación con la masajista y fue a la primera persona que llamó cuando dio a luz.

Sin embargo y a pesar de esta conexión entre 'El Turronero' y Gabriela, el empresario se negó a concederle un favor que ella le pidió: ser el padrino del bebé, según informa Lecturas.