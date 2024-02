Antonio Tejado quiere hablar con María del Monte para darle su versión del asalto a su casa

Antonio Tejado habría hecho una desesperada petición después de cumplirse su primera semana en la cárcel de Sevilla. El exconcursante de 'GH Dúo' habría pedido a su madre que su tía María del Monte acuda a su prisión para tener un cara a cara con él, según ha adelantado 'Vamos a ver' en su edición de este martes..

La intención del excolaborador de 'Sálvame' con este encuentro sería la de poder explicarle a la artista su versión del asalto a su casa después de que le hayan acusado de ser el presunto autor intelectual.

Según desvela el programa de Telecinco, la petición de Tejado habría caído en saco roto, ya que la cantante habría rechazado tajantemente tener ese 'cara a cara' con su sobrino en la cárcel.

Esta solicitud de Antonio Tejado se ha dado a conocer después de que 'Y ahora Sonsoles' haya desvelado la conversación telefónica que, supuestamente, Antonio Tejado y María del Monte habrían tenido el pasado 30 de noviembre y en el que se hacia referencia al robo de la vivienda de la artista.

"No vas a recuperar las joyas. Hazte la idea de que la policía no les va a detener. La policía no los va a coger", le aseguró Antonio Tejado a María del Monte, animándola a que pasase página y se "olvidase del caso": "Tienes que dejarlo correr, es mejor para ti (...). Seguro que han sido unos marroquíes, seguro que se fugaron con dos coches y ya no se les pillará la pista.