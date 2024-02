Marta Peñate habla de su embarazo: "A la primera"

Marta Peñate es uno de los rostros más seguidos y queridos de Telecinco. La canaria, desde que se diera a conocer en Gran Hermano y más tarde diera el salto a La isla de las tentaciones, se ha convertido en una habitual de la cadena de Mediaset en la que participa como colaboradora en varios programas.

Pero no solo está presente en la pequeña pantalla, las redes sociales son otro de los escaparates en los que Marta es muy activa y comparte sus momentos más personales como por ejemplo su proceso para quedarse embarazada.

Sin embargo, Peñate ya ha dado el paso más importante de este proceso tan complicado a la par que emocionante. La influencer canaria compartió hace unas semanas la noticia de que había superado la primera fase de su proceso de fecundación. Además, detalló que la clínica había congelado cuatro embriones, lo que significa "cuatro futuros bebés en espera".

Ahora, hace unos días, la joven grancanaria ya se ha sometido al último y más importante paso de este camino que ha recorrido en compañía de su pareja, Tony Spina.

"A la primera"

Marta Peñate ha llegado a la recta final de tras someterse a la prueba médica decisiva dentro de todo el tratamiento de fertilidad al que se ha sometido. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha conocido el resultado definitivo de estas analíticas que son la puerta abierta para hacer la transferencia embrionaria.

Además, Peñate tenía la sensación de que sería "a la primera" y los análisis de la progesterona le han venido a decir que esta fase del camino está superada.

Un año y medio para llegar a este punto, un año y medio de incertidumbres, de malas noticias… Gracias @clinicatambre nunca pensé que llegaría este día… mi deseada transferencia.

"He pasado por resultados poco favorables, me he hormonado, me he pinchado diariamente, me he quitado las trompas de falopio… y todo se me ha hecho eterno. ¿El resultado? El día 26 de febrero", confesaba la joven en sus redes sociales.