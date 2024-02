Finalmente, una de las batallas judiciales entre Antonio David y Rocío Carrasco ha llegado a su fin. El camino que ambos recorren de la mano de la justicia se hace cada vez más largo y aunque quedan cosas por resolver, uno de los temas más sonados del momento se ha saldado con una victoria inesperada.

El portal 'Informalia' desveló que el Tribunal Supremo había decidido archivar la querella que presentó la hija de Rocío Jurado contra el exguardia civil por un presunto delito de maltrato psicológico continuado. Una querella presentada por Rocío Carrasco en 2017 y desestimada de forma provisional, aunque al año siguiente, una jueza ordenó reabrir el proceso y la Justicia aceptó el recurso posterior que presentó Antonio David.

La ausencia de nuevas pruebas y de testimonios que justifiquen o defiendan las acusaciones han provocado que los jueces cerraran definitivamente el caso. En este sentido, Antonio David sumó una nueva victoria legal en los tribunales contra la madre de sus hijos.

"Me gustaría volver al pasado"

'Bake off: famosos al horno' ha supuesto el regreso televisivo de Rocío Carrasco a la televisión después de su sonada vuelta al ruedo mediático con el estreno del documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', en Telecinco. En el programa, los famosos deben demostrar sus dotes culinarias con las diferentes pruebas que les propone el programa pero también hay momentos en los que, inevitablemente, los concursantes se abren en canal y hacen un repaso a sus vidas como lo ha hecho ahora Rocío Carrasco.

En uno de los últimos programas, la hija de Rocío Jurado ha sido preguntada por su pasado y ha respondido de una forma de lo más tajante y clara. Helena Ezquerro, actriz de la serie 'La Moderna', visitó el programa y fue la encargada de preguntarle a Carrasco a qué época del año le gustaría viajar. Rocío respondió de una forma que dejó sorprendida a la actriz. "Ni pasado, ni futuro, me quedo con el presente. Me gustaría cambiar el pasado con lo que sé en el presente, pero como eso no se puede elegir...", dijo. En este sentido, da a entender que se arrepiente de las cosas que han ocurrido en el pasado, quizás refiriéndose a la polémica judicial con Antonio David, con el que todavía tiene juicios pendientes.