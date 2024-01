En su participación semanal en la revista 'Lecturas', el presentador de televisión no deja títere con cabeza. Ha aprovechado este espacio para hablar de muchos temas, entre ellos sobre las puertas que se le han abierto a Belén Esteban desde la cancelación de Sálvame.

Jorge Javier hace sarcasmo del hecho de que muchos señalen una ‘salvamización’ del formato: "Cómo vamos a pagar con nuestros impuestos a gente como Belén. También habrá televidentes que paguen sus impuestos que deseen ver en la televisión de todos a Belén, digo yo".

Pero sin duda alguna con quién más se ha cebado el popular presentador ha sido con Ana Obregón

Las críticas a Ana Obregón

"Lo que pasa con Belén, fíjate, no pasa con Ana Obregón. A Belén la quieres ver. A Ana, no tanto. No es una opinión, es información: Ana Obregón vende más cuando Lequio habla de ella que ella misma en carne viva", escribe Vázquez en su columna de 'Lecturas'.

Pero va un poco más allá y, por supuesto no puede dejar pasar una de las noticias de la semana: las dudas respecto a la gestión de Obregón al frente de la fundación de su hijo fallecido: "A la Obregón la está penalizando su manera de gestionar las informaciones sobre la fundación de su hijo y, sobre todo, la constante exhibición/utilización de su hija/nieta. Se ha enredado de tal manera con ambas historias que la cosa solo puede ir a peor".