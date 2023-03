La actriz Carolina Yuste ganó en 2019 el Goya como mejor actriz de reparto por su trabajo en 'Carmen y Lola', de la debutante Arantxa Echevarría. Desde entonces no ha parado de trabajar. Ahora estrena serie en Prime TV bajo el título 'Sin huellas', donde hace de kelly. Con motivo de este nuevo trabajo, la extremeña ha concedido una entrevista a Cosmopolitan donde ha asegurado que "quería ser gogó en Ibiza".

"Mi hermana trabajaba allí y cuando me contaba que había unas chicas que salían y entraban por unas ventanas mientras bailaban, me pareció una fantasía", cuenta a la revista Yuste. Cuando se trasladó a Madrid, con 19 años, donde comenzó su carrera como actriz.

Este viernes se estrenó su nueva serie. Sabiendo que a las películas italianas ambientadas en el Oeste se las conoce como spaghetti western, no resulta tan raro el término con el que Amazon Prime Video ha acuñado 'Sin huellas', la nueva serie española: 'paella-western'. La ficción creada por Sara Antuña y Carlos de Pando (artífices de éxitos como 'El vecino' y '¡García!') se ambienta en Alicante, una región que, además de por sus playas, se caracteriza por zonas áridas que bien podrían pasar por el Far West.

Allí viven su particular calvario, no exento de momentos cómicos, las dos protagonistas, unas 'kellys' (unas limpiadoras interpretadas por Carolina Yuste y Camila Sodi) que se ven envueltas en un embrollo cuando se topan con un cadáver en la mansión que les han encargado acicalar. Al haber dejado impoluta, sin saberlo, la escena del crimen, sospechan que serán las principales sospechosas del asesinato, así que salen a la fuga. Pero no solo les perseguirá la policía, sino también unos sicarios rusos y una familia de millonarios con muchos trapos sucios que lavar.

"A medida que teníamos en cuenta el lugar en el que ambientábamos 'Sin huellas' y las peculiaridades de los políticos valencianos, vimos que la opción del wéstern era un código muy bueno para leer la serie, porque implica la sensación de gente buena pequeñita contra una amenaza muy grande", explica Antuña. "Nuestras protagonistas, Desi y Cata, también son personas ordinarias en una situación extraordinaria, atropelladas por una fuerza muy poderosa y que se defienden con los recursos que tienen", añade.