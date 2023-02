15 días después de la agresión que sufrió presuntamente en Zaragoza por parte del productor Javier Pérez Santana, durante la fiesta posterior a los Premios Feroz, Jedet ha reaparecido. Y lo ha hecho en la fiesta que la revista 'Yo Dona' ha celebrado para dar el pistoletazo de salida a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

"Estoy feliz de poder estar aquí. Ahora estoy mejor. He estado un poco nerviosa y un poco abrumada, pero quería agradeceros a todos vuestro apoyo. Os llevo en mi corazón" ha confesado, reconociendo que tras hacerse público el abuso que sufrió - algo que ella no pretendía - puso tierra de por medio y abandonó Madrid porque "me sentía como culpable de retomar mi vida y mi profesión". Sin embargo, tras unos días de desconexión en el sur de nuestro país, ha llegado a una conclusión que ha comunicado con firmeza: "Pensé 'yo no he hecho nada malo' y tengo derecho a seguir trabajando y aquí estoy".

Un desagradable suceso del que, reconoce, "no puedo hablar porque está en manos de la justicia, pero gracias a Dios hay testigos y hay que esperar a que se celebre el juicio y haya una sentencia. Tengo fe en la justicia, con ganas de que todo esto pase".

"Estoy orgullosa. No es la primera vez que me pasa algo así, pero ahora me animé a denunciar. Hay que animarse a denunciarlo, que la gente no tenga miedo porque no es normal que tú tengas qué aguantar ciertas cosas" ha añadido animando a todos aquellos que han vivido un abuso similar al suyo no se queden callados.

"Es complicado, pero gracias a Dios tengo a una familia maravillosa, a mi psicólogo, a mi equipo y me cuidan mucho. Ahora solo espero que todo se solucione pronto y ya está" ha añadido, revelando que, aunque lleva "en terapia siete años", "ahora, en concreto, con toda esta cosa, lo había dejado un poco apartado" y está siendo de gran ayuda para superar lo duras que están siendo estas semanas.

Además, Jedet ha aprovechado para pedir "unión porque por desgracia esto pasa todo el rato y no solo en nuestro mundo". "Tenemos que unirnos todas y no tener miedo, no permitir ciertas cosas que quizá teníamos normalizadas y que, desde luego, no son normales. Espero que nadie más tenga que pasar por esto porque no es justo que salgas a divertirte y acabes así" ha explicado, aclarando que la organización de los Feroz y el equipo de seguridad donde se celebró la fiesta la protegieron en todo momento: "Fueron muy rápidos y al final me hicieron sentir mucho más protegida y más tranquila".

Y si los Feroz se vieron marcados por su agresión sexual, los Goya lo han estado por los ataques sufridos por Berta Vázquez por su físico. Algo que a la artista le parece, como confiesa, "ridículo": "Que en el 2023 todavía se siga dando tanta importancia al aspecto de las mujeres y se critique. Berta es maravillosa, una gran actriz y es divina. Es lo que vivimos. Yo recuerdo, cuando recién me operé el pecho que presenté el Festival de Málaga y decían 'es un monstruo, ¿quién le ha operado? Está feísima'. Y en mi caso me han afectado algunas veces las críticas sobre el físico, pero ya está bien, en general, de darnos tanta caña a las mujeres y deberían dejarnos un poquito más". "La gente es muy valiente detrás de las pantallas y se creen con el derecho de insultar, de amenazar incluso y hacer daño. Tú recibes ese comentario y te están haciendo daño porque eres una persona igual. Espero que todo esto cambie".