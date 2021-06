Después de una larga temporada desaparecido tras unos meses convulsos por su detención y posterior puesta en libertad por presunto delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, Rafael Amargo ha roto su silencio para denunciar la injusta situación judicial de la que, confiesa, está está siendo víctima.

"Tengo que ir a trabajar a un sitio y me deniegan la salida. La solución es que a ningún español se le tiene que negar el trabajo. Hasta la gente que está en la cárcel también trabaja", denuncia, explicando el por qué de su enfado ante el momento que está viviendo: "Me gustaría tener el apoyo de tantísimas personas. Estoy sintiendo un maltrato innecesario e injusto y muy mal hecho. No se puede negar, y con una información contrastada y lo que se le está llevando a esta gente y es no porque me da a mí la gana".

"A mí nadie me tiene que dar un escarmiento, solo Dios y mi padre. Un juez me tiene que dar una sentencia, no un escarmiento", añade visiblemente enfadado. "Luego resulta que indultan a todos y lo que yo estoy pasando no es necesario", señala.

Muy amigo de Diego El Cigala, Rafa ha querido mostrarle su apoyo tras su detención por presunto maltrato continuado contra su pareja. "Es una persona que tendrá su genio pero no era el momento para que le tuvieran que hacer eso. Él está en un momento muy bien. Él está terminando una relación y hay que entender que las cosas se acaban. Desde aquí le mando un beso y un apoyo fuerte".