Adiós a los problemas de cambio de armario: Ikea y Leroy Merlín tienen la solución para simplificarlo

El cambio de armario es un momento que muchos temen. Sacar toda la ropa de invierno de los armarios y ocuparla por la de verano lleva su tiempo y requiere de cierta organización.

Organizar el armario es una tarea larga, pero que te facilitará tener la ropa a mano que sea más adecuada a la climatología y ahorrar tiempo por las mañanas. Además, es el momento que debes aprovechar para deshacerte de aquellas prendas que ya no te pones, que te van grandes o pequeñas, o que ya están muy desgastadas.

Consejo para hacer el cambio de armario

Cuando hayas decidido el día en que vas a realizar el cambio de armario, resérvate unas cinco horas para hacerlo y no dejarlo a medias. Es el tiempo que vas a necesitar.

No guardes toda la ropa que tengas: seguramente, para la temporada que viene te comprarás ropa nueva y el armario se saturará. Una buena idea para decidir qué retirar y qué guardar para la siguiente temporada es emplear el truco de la percha. Al principio de la temporada pon todas las perchas al revés y, cuando uses esa prenda, dale la vuelta al enganche. Así, cuando hagas el cambio de armario, ¡sabrás qué es lo que no has usado en toda la temporada y te ayudará a decidir!

Aunque tenga puertas, el interior del armario también coge polvo y ácaros. Por eso, después de vaciarlo, el siguiente paso es limpiar el armario. Pasa primero el aspirador para quitar el polvo y posibles pelusas. Después, con un paño húmedo con un poco de jabón neutro, pasa todas las superficies. Repite el proceso con otro paño húmedo para quitar posibles restos de jabón y después seca.

Cómo acabar con los problemas del cambio de armario

Para evitar el desorden, apresurar el paso y dejar todo listo en tan solo abrir y cerrar de ojos, se puede considerar el uso de muebles amplios, seccionados y con estilo, como las cómodas que se venden en diferentes tiendas. Busca un rincón en el que puedas ubicar este mueble y guarda ahí la ropa de la temporada siguiente.

Ikea, Lidl y Leroy Merlin son de las opciones a tomar en cuenta y, de hecho, en esta última cadena hay una cajonera de corte moderno con la que se gana mucha capacidad de almacenamiento y que vale la pena detallar; viene en una presentación sin armar que requiere de un montaje sencillo, incluye los elementos de instalación y, además, goza de una certificación FSC que avala el origen sostenible de cada uno de sus componentes. Es un mueble de almacenaje destinado especialmente para resguardar prendas de vestir o de material textil, tiene 3 cajones que resaltan por sus acabados versátiles de diferentes colores y texturas. Su precio es de 125 euros.

Pero si buscar algo más económico, te recomendamos las cajoneras de Ikea. La famosa Malm de tres cajones cuesta 79,99 euros. Aunque si tienes espacio la opción ideal es la MALM de 6 cajones (149 euros). Ahí te cabrá todo y a la hora de hacer el cambio de armario, solo tendrás que abrir los cajones y colgar la ropa que habías guardado.