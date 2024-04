Todo el mundo lava mal los vaqueros: esta es la forma correcta

Probablemente estés lavando mal los vaqueros en la lavadora. Por este motivo la tela sale rígida en vez de suave como un pijama. Y es que según muchos expertos en limpieza, la mayoría no lavamos los vaqueros de forma correcta.

Lo primero que debemos saber es que la tela vaquera no necesita lavarse con tanta frecuencia como puede ser la ropa deportiva, camisetas o ropa interior. El vaquero debe lavarse cada cinco u ocho usos (o cuando se te hayan manchado).

Esto se debe a que, si bien la mezclilla es una prenda más gruesa y duradera que muchas otras prendas, lavar los jeans con demasiada frecuencia los desgasta más rápido. La mezclilla también es propensa a encogerse cuando se expone a altas temperaturas.

Teniendo en cuenta esto, lo que se recomienda es lavarlos a una temperatura más baja de lo habitual.

Cuanto menos los laves, mejor; si solo los echas al cesto de la ropa sucia cuando están verdaderamente sucios o sudados acabarán por alargar su vida. No obstante, el truco está en la hora de meterlos a lavar: dales la vuelta y abrocha el botón y la cremallera para que no pierdan su forma original y la cintura no se dé de sí.