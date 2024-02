El extraño ingrediente secreto que no conoces para que la boloñesa quede riquísima

El origen de la famosa salsa boloñesa se encontraría en la región de Emilia Romagna, en la antigua Roma. Cuando apareció por primera vez esta salsa se servía en la mesa como un segundo plato durante la conquista de la Galia, en el siglo I antes de Cristo, en el que el ingrediente principal era la carne, para seguidamente, con el tiempo, pasar a ser un relleno para el pan.

Así que no, la salsa boloñesa no se originó en Bolonia, sino en la Galia, es decir, en la Francia actual. Fue tal el éxito de esta receta de salsa, que poco a poco se exportó y logró expandirse por todo el territorio del imperio. De hecho, en un principio no era conocido como salsa boloñesa, sino como ragú, término con origen etimológico en el verbo francés “ragoûter”, traducido como “abrir el apetito”.

Redacción Digital

Durante la Edad Media volvió a Italia, pero debido a su ingrediente carnívoro, solamente se cocinaba en casa de los nobles. A partir del siglo XVI, con la introducción del tomate en la cocina italiana y europea, la receta fue evolucionando de manera progresiva, hasta llegar a la versión oficial de finales del siglo XX.

El ingrediente secreto

Pero si quieres cocinar una salsa bolognesa espectacular, hay un ingrediente secreto que debes utilizar: debes agregarle unas anchoas, ya que le darán una mayor profundidad a la salsa, y un sabor mucho más pronunciado.

En función de la cantidad de salsa bolognesa que estés cocinando, utiliza las anchoas justas para que le den textura pero no sabor a pescado.