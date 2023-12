En nuestras cocinas, los rollos de papel para conservar y cocinar alimentos son de uso muy común. Está el papel de cocina, que nos permite preparar magníficos platos sin condimentarlos en exceso, y el film transparente, que nos ayuda a conservar ciertos alimentos para que mantengan intacta su frescura. Por último, el papel de aluminio, que se puede utilizar de muchas maneras.

Sin embargo, lo que caracteriza a estos papeles es su carácter "desechable", es decir, que una vez utilizados no tenemos más remedio que desecharlos porque se manchan, se engrasan y es imposible lavarlos. No ocurre lo mismo con el papel de aluminio. Averigüemos por qué.

Cómo lavar el papel de aluminio

El papel de aluminio es el más resistente de todos. Gracias a su composición metálica, el papel de aluminio puede utilizarse para cocinar, conservar alimentos y forrar recipientes, dependiendo de lo que se quiera hacer con él. Pero el aluminio no sólo se puede utilizar una vez: como también señalan los expertos, se puede usar dos o tres veces. Lo importante es mantenerlo siempre limpio. Las hojas en cuestión pueden lavarse a mano o en el lavavajillas si se utilizan, por ejemplo, para conservar alimentos y no se consumen en su totalidad. El tratamiento es el mismo: jabón lavavajillas y agua corriente, o pueden colocarse en la rejilla superior del lavavajillas y sujetarse con cubiertos o cazos para evitar que su ligero peso flote en la máquina mientras está en marcha.

Esta técnica de lavado es muy útil, no sólo porque alarga la vida de tu vajilla y te ahorra dinero, sino también porque nos ayuda a no tirarla y a respetar el medio ambiente. Si la suciedad está muy arraigada y no podemos eliminarla, siempre podemos arrugarla y darle otro uso.

Otros usos del papel de aluminio

Si sólo hemos utilizado papel de aluminio una vez y no queremos tirarlo, pero tampoco queremos reutilizarlo en la cocina, podemos darle otros usos.

Barbacoa o chimenea. Podemos utilizarlo para forrar la base de la chimenea o parrilla que utilicemos para nuestras veladas de barbacoa. Para hacerlo más resistente, podemos doblarlo por la mitad y colocarlo en la base de la chimenea o parrilla. Así será más fácil retirar los restos de ceniza y limpiar.

Afila las tijeras. Si creas una bola de aluminio que no esté demasiado comprimida, podrás afilar las hojas de tijeras y cuchillos. Verás cómo cortan.

Limpiar el óxido. El aluminio también es muy útil para limpiar superficies de la casa -no recomendamos usarlo en superficies delicadas- y servirá como esponja para usar con bicarbonato de sodio, que, como sabemos, es un excelente aliado contra la suciedad.

Jugar. ¿Quieres entretener a tus hijos de una forma original? Crea personajes, objetos y todo lo que quieras con este papel de modelar.

Plancha. Si colocas una hoja de papel de aluminio bajo la funda de la tabla de planchar, obtendrás mejores resultados de planchado gracias a la capacidad del elemento para multiplicar el calor de la plancha.

En la lavadora. Para evitar que nuestra ropa se "electrice" una vez fuera del tambor, se puede colocar una bola de aluminio dentro del tambor y durante el lavado.

De una forma u otra, el aluminio es un elemento indispensable en nuestros hogares, y es bueno saber que podemos reutilizarlo, no sólo para nuestro bolsillo, sino también para proteger el medio ambiente en el que vivimos, reduciendo la producción de residuos, aunque sólo sea un poco.