Qué fastidio cuando, por la noche, se duerme mal a causa de dolores musculares, que perturban el sueño. Afortunadamente, existe un viejo remedio de la abuela que parece remediar esta molestia. Basta con colocar este objeto bajo la almohada

Los dolores musculares son una gran molestia. Las causas son muy diversas. Pueden ser consecuencia del ejercicio, de una lesión o simplemente el efecto de un trabajo extenuante.

A veces, pueden estar localizados en un lugar o repartidos por todo el cuerpo. También pueden ser el resultado de una mala postura o de lo que ocurre cuando hacemos un esfuerzo prolongado. Afectan, generalmente, a piernas, espalda, cuello. La medicina es precisa a la hora de enumerar qué enfermedades podrían estar relacionadas con este molesto problema que tantos padecen. Y no sólo la artritis y la artritis reumatoide, en las que inmediatamente se piensa. Bronquitis, colitis, diabetes, fibrosis quística también podrían estar asociadas al dolor muscular. No sólo, por supuesto.

La simple gripe suele dejarnos doloridos por todo el cuerpo. Peor aún en el caso de la neumonía, y los que padecen síndrome premenstrual saben a lo que se enfrentan a menudo. La lista, por desgracia, es mucho más larga y estos son sólo algunos ejemplos. Alarmas de patologías más complejas que un simple esfuerzo prolongado. En resumen, el dolor muscular nunca debe pasarse por alto y hay que ir directamente a establecer su origen.

¿Existen remedios para contrarrestar el molesto dolor muscular?

Para tratar los dolores musculares, resulta más fácil buscar remedios eficaces para solucionarlos. O, al menos, reducirlos. Para algunos, como veremos, basta con colocar el remedio bajo la almohada para obtener alivio. Aunque hay un remedio que debe estar en la raíz de todas las causas. A saber, el reposo absoluto. Cuando uno tiene dolor en una extremidad o parte del cuerpo, debe mantenerla en reposo, para no agravar el sufrimiento. Sobre todo, después de hacer ejercicio.

Está muy bien averiguar cómo ponerse en forma después de los 60 años, pero hay que respetar los plazos para hacerlo. Y el descanso es esencial. Por supuesto, también existen otros remedios, pero siempre bajo consejo médico. Como los analgésicos y antiinflamatorios. Así como bolsas de hielo que ayudan y no poco. En cualquier caso, con la ayuda de un especialista, se identifican las mejores vías de actuación para resolver el problema.

El remedio de la abuela

Como siempre, hay algunos remedios increíbles que nos han transmitido nuestras abuelas. Por ejemplo, basta con poner un objeto impensable bajo la almohada para aliviar el dolor muscular. Se trata de la pastilla de jabón. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Qué ocurre si se pone una pastilla de jabón bajo la almohada o las sábanas? Un remedio que ya se utilizaba en la antigüedad.

No cualquier pastilla de jabón, sino el jabón de Marsella. Que tiene propiedades antiinflamatorias y, por la noche, puede liberar sus aceites esenciales. ¿Cómo? Gracias al calor de la almohada, que permite que emanen los iones de cloruro de potasio, en particular. Para que puedan ser absorbidos por nuestra piel. Es cierto que el jabón para lavarse las manos puede sustituirse por bicarbonato y aceite, pero en este caso, por supuesto que no.