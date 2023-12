El Parlamento Europeo ha dado un paso más hacia la prohibición de que las aerolíneas o algunas de ellas cobren por el equipaje de mano en cabina. Aunque tiene un carácter no vinculante, la Eurocámara ha avalado por amplia mayoría, como ya hizo hace dos semasnas la comsión de peticiones, criticar las "políticas y restricciones divergentes" y reclamar a la Comisión Europea que incluya claramente en la normativa lo que la justicia europea dictaminó hace 9 años: que el equipaje de mano debe considerarse un "elemento indispensable" que no puede ser objeto de un "suplemento de precio". También piden otra actuación fundamental: estandarizar las medidas de las maletas para que las compañias trabajen en igualdad de condiciones y "no se produzcan cobros abusivos injustificados".

¿Es legal cobrar por el equipaje de mano? Si es equipaje de mano, no. Ese es el principio general. Es más, la práctica de cobrar suplemento por ello puede ser considerada abusiva. Según los expertos legales este tipo de actuaciones vulneran los derechos de los consumidores. En su artículo 97, la ley de navegación aérea establece que "el transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo, incluidos los artículos adquiridos en las tiendas situadas en los aeropuertos. Únicamente podrá denegarse el embarque de estos objetos y bultos en atención a razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto, en relación con las características de la aeronave", establece la norma. Llevar equipaje de mano en la cabina del avión es un derecho reconocido legalmente y además debe estar incluido ya en el precio del billete que paga el cliente. Ese es el principio general. Pero la cuestión es que cada compañía aérea tiene sus propias normas sobre el tamaño y las características de este tipo de equipaje. Y además, hay aerolíneas que optan por cobrar por poder subirlo a bordo pese a tratarse de un derecho que tienen los viajeros en base a sus propias políticas comerciales y de tarifas. Escándalo en un vuelo de Ibiza a Francia: "Esta compañía prioriza las cien maletas de un pasajero que no viaja en el vuelo y deja las demás en tierra" ¿Cuál es el tamaño de las maletas para avión? Desde hace años se han ido reduciendo las medidas del equipaje de mano de las compañías aéreas basándose en las nuevas recomendaciones de IATA conocidas como Cabin OK. IATA, la asociación internacional de transporte aéreo, consultó a Boeing y Airbus sobre las medidas más recomendables en los aviones más habituales, y a partir de su respuesta, emitió una recomendación "oficial": no exceder de 55 x 35 x 20 cm, ruedas, asas y bolsillos incluidos. Esta propuesta responde a las dimensiones ideales para el mejor aprovechamiento del espacio de cabina, de forma que todos los pasajeros tengan la posibilidad de volar con su equipaje de mano a bordo. Sin embargo, la recomendación de IATA quedó en eso, en una simple propuesta. Lo cierto es que no hay una medida estándar aceptada por todas las aerolíneas. Son similares, pero no todas iguales, y si tu maleta excede las medidas que admite la compañía con la que vas a volar, puede ocurrir que no tengas más remedio que facturarla y que te cobren la tarifa correspondiente, como sucede en especial con compañías aéreas low cost o de bajo coste. ¿Qué dice la Ley? La Ley de Navegación Aérea indica que el transporte del equipaje está incluido de forma gratuita en el precio del billete. El problema es que este equipaje tiene el límite de peso y volumen que fije cada compañía aérea y algunas ponen unos límites claramente insuficientes para el equipaje de mano. Además, también se pueden llevar en cabina gratis objetos y bultos de mano personales a los que la ley ni siquiera considera equipaje, así como los objetos adquiridos en las tiendas de los aeropuertos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera una práctica abusiva que algunas compañías aéreas cobren un suplemento por el equipaje de mano, porque, en la práctica, el precio final del billete no siempre incluye el transporte gratuito de una maleta de cabina pequeña (como la recomendada por IATA de 55 x 35 x 20 cm), especialmente en las tarifas más económicas de algunas compañías, pensadas para viajar con lo puesto, sin facturar maletas, pero con el equipaje de mano necesario. Para terminar con esta incertidumbre, desde OCU pedimos que se definan unas medidas mínimas de equipaje de mano comunes para todas las aerolíneas. Mientras tanto, como el tamaño y peso admitidos en cabina dependen de cada compañía e incluso de cada ruta, te recomendamos medir y pesar la maleta de cabina y comprobar que no supera las medidas indicadas al hacer la reserva. Si la maleta de cabina excede las medidas admitidas, la compañía puede obligar a facturarla para que vaya en la bodega y casi siempre te tocará pagar una tarifa más alta que si la hubieras facturado previamente online al comprar el billete de avión.