Los posos del café nunca deben tirarse a la basura. Son un valioso recurso para la limpieza del hogar. Son una maravilla para el mantenimiento de los desagües domésticos. También se pueden utilizar en el jardín para diversos fines, por ejemplo para mantener alejados de nuestras plantas a los gatos que quieren "marcar su territorio". Lo que mucha gente no sabe es que pueden convertirse en combustible ecológico y también muy eficiente.

¿Pueden fabricarse pellets a partir de posos de café?

En 2013, un grupo de emprendedores de Cambridge fundó una empresa con el objetivo de explotar la economía circular. Los posos de café contienen aceite y este se puede quemar. Es a partir de esta observación que Bio-bean comienza a transformar estos residuos en troncos para quemar. Cada tronco se fabrica con los posos de 20 tazas de café.

¿Merece la pena?

Hagamos números para entender mejor el potencial de este invento. Se calcula que una cafetería prepara 175 cafés al día, con unos 7 gramos de café molido y 13 gramos de posos de café cada uno. Con 100 toneladas de café molido se obtienen 80 t oneladasde gránulos. Así, una cafetería, que utiliza unos 447 kg de café molido al año, podría producir unos 300 kg de pellets de posos de café.

Además de ser un reciclaje útil, presenta ventajas significativas sobre la madera seca:

libera un 20% más de calor producido;

tiene un 20% más de tiempo de combustión, por lo que arde durante más tiempo.

Además, según Bio-bean, utilizar los posos del café de esta forma supondría un 130% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que la eliminación habitual como residuo orgánico.

La clave del rollo de papel higiénico

Como premisa, podemos decir que no es posible sustituir la calefacción que tenemos por combustible de posos de café de producción propia. Aunque fuéramos consumidores habituales de café espresso, nunca alcanzaríamos un nivel de producción que suplantara a otros combustibles. Además, los posos de café deben estar absolutamente secos. Si la humedad residual fuera superior al 20%, no podrían arder. Muchos vídeos en la red nos muestran cómo es posible crear leños (¡pero no pellets!) con un método casero. Sin embargo, es un proceso muy laborioso.

Se utiliza un embudo para llenar un rollo de papel higiénico terminado, cuyo extremo se ha bloqueado con un filtro de café. A continuación, se cierra el otro extremo del mismo modo y, con una prensa de madera, se presionan los posos de café para introducirlos en el rollo. En este punto, se corta el rollo y queda el tronco. Los pellets sólo pueden fabricarse con una granuladora.

Por lo tanto, los pellets pueden producirse a partir de posos de café, pero sólo a gran escala podría ser un gran avance para la actual escasez de recursos energéticos.