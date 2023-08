Los espacios cerrados, el exceso de humedad o el contacto con otra prenda usada puede ocasionar un cierto olor desagradable en las prendas que no nos hemos llegado a poner. No es plato de buen gusto para nadie acudir al armario para ponerse su prenda favorita y encontrar que su olor precisamente no la convierte en la opción más conveniente para salir a cualquier encuentro. Lo primero de todo pasa por ventilar el armario de vez en cuando para evitar que se genere el aroma a cerrado. Aprovecha para hacerlo cuando estén las ventanas abiertas y acabarás con dos problemas a la vez.

Existen multitud de trucos en redes para conseguir dejar la ropa como el primer día y acabar con todos los problemas. Plataformas como Tik Tok contienen infinidad de vídeos donde se comparten remedios caseros sin necesidad de desembolsar dinero. Son aquellos que siguen y difunden los célebres “consejos de la abuela” que forman parte de la tradición familiar -y ahora incluso de la de cualquier otra familia-. Si estás buscando un truco para conseguir atrapar la humedad de tu armario o cajones y evitar esos incómodos olores, aquí tienes un método efectivo para el que solo necesitas dos ingredientes. Debes tener en cuenta que a la hora de meter la ropa de nuevo en su lugar esta debe estar bien seca para que no acumule más humedad todavía. Gran parte de este proceso lo conseguirás ahorrar a la hora de sacar la colada de la lavadora y cuando tiendas o la metas a la secadora. El truco antihumedad Para llevar a cabo este truco, necesitarás incluir dentro de un bote a partes iguales sal gorda y arroz. A este bote deberás hacerle unos agujeros en la tapa para que atrape bien la humedad y cuando haya pasado un tiempo deberás cambiarlo de nuevo. Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.